Cuatrocientas personas del mundo de la cultura piden el voto para las fuerzas progresistas

Cádiz, 19 jul (EFE).- Unas cuatrocientas personas del mundo de la cultura, como el escritor Felipe Benítez Reyes, músicos como Miguel Ríos, Rozalén o Pedro Guerra, o cineastas como Benito Zambrano, han reclamado el voto para las fuerzas progresistas el próximo 23J.

Lo hacen en un manifiesto en el que expresan este miércoles su "preocupación y zozobra ante la posibilidad del regreso de hábitos y costumbres como la censura".

El manifiesto ha partido de Cádiz "dado que en San Fernando, a 10 de octubre de 1810, en el contexto de las Cortes Generales, se aprobó la Ley de Libertad de Imprenta, la primera norma que fijó en nuestro país el derecho a la libertad de expresión".

Con el título "A las urnas! Un voto por la cultura", hombres y mujeres de la cultura de la provincia de Cádiz, como el escritor Juan José Téllez, pusieron en circulación este manifiesto "ante algunas serias y preocupantes noticias que afectan de manera directa y muy negativa al sector de la cultura".

En 24 horas se han adherido "desde fuera de la provincia y del sector" cerca de 400 firmantes que pertenecen, además de al ámbito de la creación, al de la docencia, la investigación o de la gestión cultural, entre otras profesiones.

Entre los firmantes están, entre otros, Luis García Montero, José Ramón Ripoll, Josefa Parra, Jesús Fernández Palacios, Rafael Escuredo, Ángeles Mora, Alexis Díaz Pimienta y Mercedes de Pablos.

Entre los cantantes, Rozalén, El Kanka, Fernando Lobo, Marwan, Toni Zenet, Miguel Rios, Lucia Socam, Javier Ruibal, Andrés Suárez, Luis Pastor, Pedro Guerra, el Grupo EA! o buena parte del grupo Lagartija Nick, así como los cantaores flamencos Juan Pinilla y Carmen de la Jara.

También lo suscriben periodistas como Maruja Torres, Paco Lobatón, Ton Martin Benitez o Ezequiel Martinez; pintores como Manolo Cano, Carmen Bustamante, Juan Gómez Macías o José Barroso; actores como Chema del Barco y Montserrat Torrent o Pilar del Río, escritora y traductora y presidenta de la Fundación José Saramago.

"Si censuran a Lope de Vega, si censuran a Virginia Woolf, si amenazan a Juan Diego Botto, si se escandalizan con un beso en una película de Disney, si revisan las revistas y los libros de las bibliotecas públicas, si ensayan listas negras y páginas en blanco....", reza el manifiesto.

A esta lista añaden "si insultan a los creadores llamándoles paniaguados, si a las asociaciones les llaman chiringuitos, si a los intelectuales les reprochan que piensen, si el nombre de Lorca les sigue produciendo una cierta y extraña incomodidad, si borran de los muros los versos de Miguel Hernández, si les molesta que Javier Bardem opine además de ganar un Oscar, si vetan a ciertos periodistas en los medios que controlan".

Son, dicen, indicios de que "no quieren que el teatro les burle, no quieren que el cine les retrate, no quieren que un cerebro les piense, no quieren que unas manos pinten su caricatura...".

"Quizá creáis que no necesitáis a la cultura, Pero la cultura, la libertad, la fraternidad y la igualdad necesitan nuestros votos", concluye. EFE

