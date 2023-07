Comesaña: "Necesitábamos ganar después del palo del primer amistoso"

Vila-real (Castellón), 19 jul (EFE).- El centrocampista del Villarreal Santi Comesaña admitió que necesitaban ganar en el segundo amistoso de la pretemporada ante el Altach (0-3) después del "palo" recibido en su estreno del verano al caer por 6-1 ante el St. Gallen.

"Dominamos el partido desde el principio al final, con mucho control de balón que lo necesitábamos después de la mala sensación del primer amistoso. Fue un palo que no es muy agradable", confesó en declaraciones a los medios oficiales del club.

"Fue un toque de atención importante para darnos cuenta de que no está todo hecho ante cualquier equipo y lo bueno es que ha sido en el primer amistoso de la pretemporada", recalcó.

El nuevo jugador del Villarreal, que firmó hasta 2027, explicó sus sensaciones en este segundo encuentro de la concentración del cuadro amarillo en Suiza.

"Me encontré bien, jugaba más adelantado en el Rayo. Tenía ese doble rol, llegar de al área contraria y también defender. Me gusta jugar de pivote, no tengo problema en eso pero no estoy tan acostumbrado pero estoy dispuesto donde me ponga el entrenador", afirmó.

Comesaña, que desveló que se ha adaptado "muy rápido" al Villarreal, comentó los objetivos que tienen para la próxima temporada.

"Con ilusión de todo, de Europa, de Copa y en la Liga intentar llegar lo más arriba posible. Tenemos tres competiciones y eso también es bueno en el sentido de rotar", finalizó. EFE

