Afronta 14 años por los disturbios de Urquinaona, la mayor pena por protestas del procés

Barcelona, 19 jul (EFE).- La Fiscalía pide 14 años de cárcel para un joven acusado de atacar a policías nacionales en la protesta contra la sentencia del procés que en 2019 incendió la plaza Urquinaona de Barcelona, la pena más alta solicitada por disturbios independentistas y superior a la que se impuso al líder de ERC, Oriol Junqueras.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este miércoles el juicio contra tres jóvenes a quienes la Policía Nacional detuvo por su presunta relación con los graves disturbios de la noche del 18 de octubre de 2019 en la plaza Urquinaona, unos altercados que se prolongaron durante horas, con barricadas de fuego y duros enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes.

Uno de los tres acusados, Olekasendr S., afronta la mayor pena que la Fiscalía ha pedido hasta ahora por disturbios en el procés, 14 años de prisión por los delitos de desórdenes -agravados por llevar instrumentos peligrosos, reunión numerosa y lanzamiento de objetos contundentes- y de atentado en concurso con lesiones, además de unos 44.700 euros en indemnizaciones a los agentes heridos.

Según sostiene la Fiscalía, el joven, que fue identificado por la Policía Nacional en las proximidades de Urquinaona y detenido a las dos semanas, lanzó un artefacto de pirotecnia hacia los pies de los policías nacionales, quienes sufrieron "importantes consecuencias" en su sistema auditivo, así como dos adoquines que impactaron en la muñeca y el hombro de uno de los agentes.

El acusado, no obstante, ha negado ante el tribunal que participara en las concentraciones de plaza Urquinaona que derivaron en altercados y ha explicado que la Policía Nacional le dio el alto para identificarlo cuando se encontraba en el barrio del Eixample, desorientado, en busca de la estación de tren de Arc de Triomf para poder regresar a su casa de Arenys de Mar (Barcelona)

"No tiré ningún proyectil, no se me ocurriría", ha dicho el acusado, quien ha añadido que los policías le pidieron el carné y la mochila para registrarla y que, tras constatar su nombre extranjero -es de origen ucraniano-, le hicieron un "comentario racista" y le preguntaron despectivamente "¿y tú qué haces aquí?".

Olenksandr S. ha mantenido que no conoce de nada a los otros dos jóvenes que se sientan con él en el banquillo: Francesc C., quien afronta una condena de siete años y cuatro meses de cárcel, y Eric B., que se expone a una pena de tres años de prisión, en ambos casos porque la Fiscalía les sitúa en un grupo de manifestantes violentos que arrojaba piedras y otros objetos contra la línea policial.

En concreto, el ministerio público sostiene que Francesc C., parapetado tras una sombrilla de hostelería de grandes dimensiones, hirió a un agente de la Policía Nacional al que lanzó una piedra de 7 centímetros de diámetro, tras lo que fue detenido.

A Eric B. también le acusa la Fiscalía de lanzar piedras y otros objetos contundentes contra la línea policial, "mientras animaba y dirigía a los demás manifestantes violentos a actuar en contra de los agentes intervinientes".

Francesc C. es el único de los acusados que ha reconocido que acudió a la protesta de la plaza Urquinaona y presenció los altercados que se desataron en la zona, aunque en ningún momento participó en los incidentes ni lanzó piedras contra los agentes: "lanzar una pelota me cuesta porque tengo una lesión", ha dicho.

El joven ha denunciado la brutalidad que emplearon los agentes para detenerlo -"me pisaron el cuello, me insultaron diciéndome maricón, independentista de mierda, podemita, Puigdemont.."-, aunque no los denunció por la ansiedad que le produjo el arresto y que requirió tratamiento psicológico.

Por su parte, Eric B., vecino de Terrassa (Barcelona), ha admitido que la tarde del 18-0 fue a Barcelona a ver a su expareja y que no participó en ninguna de las protestas de ese día contra la sentencia del procés: "no me interesa la política".

El acusado ha aducido que la Policía Nacional lo paró para identificarlo cuando se dirigía a la estación de tren de plaza Catalunya para regresar a su casa, sin relación alguna con los disturbios. Fue detenido 12 días después y permaneció cinco en prisión preventiva.

En la primera sesión del juicio, que termina mañana, han declarado por videoconferencia varios de los agentes que intervinieron en los disturbios, entre ellos un policía que recibió el artefacto pirotécnico y uno de los adoquines supuestamente lanzados por los acusados.

Los agentes han identificado "sin género de dudas" a los procesados, quienes, han asegurado, desempeñaban un papel "muy activo" entre los manifestantes, a quienes coordinaban y dirigían para que provocaran altercados y se enfrentaran a la línea policial. EFE

