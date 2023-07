Temas del día de EFE España del martes 18 de julio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Se acerca el 23J y se multiplican los llamamientos al voto útil. Según las últimas encuestas, las elecciones se juegan en menos de 20 circunscripciones, esas en las que hay escaños que están bailando por apenas unos miles de votos. De esos últimos diputados depende la victoria y sobre todo la posibilidad de formar gobierno. Enrique Rodríguez de la Rubia.

- ¿Qué es el voto en blanco?

ELECCIONES GENERALES SANIDAD

Madrid - Reducir los tiempos de espera, programas específicos de salud mental o cobertura pública para el dentista son algunas de las propuestas en Sanidad que los partidos incluyen en sus programas electorales para el 23J, en los que falta concreción sobre cómo conseguir mejoras que en muchos casos son competencia de las comunidades autónomas. Carlos Rubio

OLA CALOR

Madrid - Madrid- Un potente anticiclón en la cuenca mediterránea causa hasta mediados de semana una ola de calor en la mayor parte de España, con noches tórridas y vientos cálidos que elevarán los termómetros hasta 10 grados por encima de lo habitual en puntos del nordeste, regiones mediterráneas y Baleares, este martes en aviso rojo, junto con Cataluña y Aragón, por valores de hasta 43 grados.

- Aprobación por el Consejo de Ministros del Observatorio de Salud y Cambio Climático.

- Publicación de los datos sobre la reserva hídrica en España.

INCENDIOS FORESTALES

Tijarafe (La Palma) - Los equipos forestales trabajan por cuarto día consecutivo en la extinción del incendio que afecta al noroeste de la isla de La Palma, con la atención puesta en el flanco que se ha adentrado en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, una vez asegurados los núcleos poblados.

SALUD ADICCIONES

Madrid - La Red de Atención a las Adicciones, UNAD, presenta el ‘Perfil de las adicciones en 2022", que desde hace años corresponde al de un policonsumidor y en un 80 % de los casos masculino, porque el estigma que sigue cayendo sobre las mujeres las retrae de acceder a los servicios de atención.

THE WEEKND (CRÓNICA)

Madrid - La estrella global de la música The Weeknd desembarca por primera vez con su propia gira en España, un "tour" de estadios que arranca en el Metropolitano de Madrid dos días antes de su llegada a Barcelona, con éxitos como "Blinding Lights", la canción más radiada en este país en el año de la pandemia. Javier Herrero

IRON MAIDEN

Barcelona - Iron Maiden, la banda clásica por excelencia del heavy metal, inicia en Barcelona el tramo español de su gira "The Future Past Tour 2023", que después recalará en Murcia y en Bilbao, y en la que alternan temas de su último disco con éxitos de sus casi 50 años de vida musical

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

9:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Oviedo.- GOBIERNO ASTURIAS.- La Junta General del Principado celebra la primera sesión del debate de investidura con la intervención del candidato a la reelección, el socialista Adrián Barbón. Junta General del Principado. (Texto) (Foto)

17:30.- Málaga.- GOBIERNO ANDALUCÍA.- El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, visita la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

18:30h.- València.- VALÈNCIA MADRID.- La alcaldesa de València, María José Catalá, recibe al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ayuntamiento. (Texto)

CAMPAÑA ELECTORAL

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un desayuno informativo de Europa Press. Hotel Hyatt Regency Hesperia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Gernika (Bizkaia).- ELECCIONES GENERALES.- Mitin de EH Bildu con las intervenciones del coordinador general, Arnaldo Otegi, y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Mertxe Aizpurua. Casa de Juntas. (Texto)

12:30h.- Ciudad Real.- ELECCIONES GENERALES.- El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, atiende a los medios de comunicación. Plaza del Pilar (Texto)

18:30h.- A Coruña.- ELECCIONES GENERALES.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene en un mitin junto con el ministro de Sanidad y cabeza de lista del PSOE por A Coruña, José Miñones. Jardines de Méndez Núñez. (Texto) (Foto)

19:00h.- Tàrrega (Lleida).- ELECCIONES GENERALES.- Mitin de ERC en Tàrrega, con el presidente del partido, Oriol Junqueras. Plaça del Carme. (Texto)

19:00h.- Málaga.- ELECCIONES GENERALES.- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, participa en un acto de campaña en Málaga junto al coordinador de IU Andalucía y candidato al congreso por Málaga, Toni Valero. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto)

19:00h.- Palma.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebra un mitin junto a la presidenta del Govern y del PP de Baleares, Marga Prohens. Centro de Convenciones Hipotels Playa de Palma. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- La Zubia (Granada).- ELECCIONES GENERALES.- La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero mantendrá un encuentro con jóvenes. Cafetería El Parque. Parque la Encina, C/. Miguel Delibes, 4. (Texto)

19:00h.- Getxo (Bizkaia).- ELECCIONES GENERALES.- Mitin del PNV con el lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del partido, Andoni Ortuzar, y el candidato al Congreso Aitor Esteban. Plaza Metro Algorta. (Texto) (Foto)

19:45h.- Marbella (Málaga).- ELECCIONES GENERALES.- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, participan en un acto electoral. Centro Cultural Cortijo de Torres. San Pedro Alcántara, 10. (Texto)

20:00h.- Albacete.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la vicesecretaria nacional y candidata al Congreso por Albacete, Carmen Navarro, participan en un acto público. Casino Primitivo. (Texto) (Foto)

20:00h.- Ávila.- ELECCIONES GENERALES.- El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, intervienen en un mitin en Ávila. Plaza Adolfo Suárez. (Texto) (Foto)

20:00h.- Ciudad Real.- ELECCIONES GENERALES.- La ministra de Política Territorial, portavoz del Gobierno y candidata del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, y el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, participan en un acto público. Hotel NH Ciudad Real. (Texto) (Foto)

20:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, celebra un mitin en San Sebastián Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

05:00h.- Vigo.- UE PESCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas visita con los ministros europeos la lonja y el mercado de Vigo en el marco de la Reunión Informal de Ministros (RIM). Lonja de Vigo. (Texto) (Foto)

09:00h.- Vigo.- UE PESCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas preside la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Pesca, organizada por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el Palacio de Congresos Mar de Vigo. Anteriormente (8:20h.), atiende a los medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- EMPLEO EXTRANJEROS.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica la estadística de afiliación de extranjeros. (Texto)

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de negocio en la industria correspondientes a mayo.

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica la nota de pasajeros aéreos internacionales correspondiente al mes de junio de 2023.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a mayo.

11:00h.- Madrid.- SECTOR ASEGURADOR.- Mapfre Economics presenta el informe "El Mercado Español de Seguros", que hace un balance del desempeño del sector durante el pasado ejercicio e incluye previsiones para 2023 y 2024. Fundación MAPFRE, en Paseo de Recoletos, 23. (Texto)

10:30h.- Murcia.- SINDICATOS UGT.- Rueda de prensa del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. C/ Santa Teresa, 10. (Texto) (Foto)

12:00h.- Soria.- GOBIERNO SORIA.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mantiene una reunión con el alcalde de Soria, Carlos Martínez en la sede del Ayuntamiento. Por la tarde (16:45h) visita la ciudad de Soria y atiende a los medios. Espacio Alameda. (Texto) (Foto)

13:00h.- Vigo.- UE PESCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca comparecen en una rueda de prensa tras la reunión informal ministerial de pesca. Auditorio Mar de Vigo. (Texto) (Foto)

19:50h.- Estepona (Málaga).- ECONOMÍA EMPRESAS.- La actriz Eva Longoria, la empresaria María Bravo y el alcalde de Estepona, José María García Urbano, inauguran la empresa See & Touch. Urbanización Jardines de Atalaya. Avenida de las Golondrinas, 53. (Texto) (Foto).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- TERRORISMO YIHADISTA.- El coordinador jefe de la Oficina contra el Terrorismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ignacio Ibáñez, participa en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre terrorismo yihadista, que cuenta hoy con testimonios de víctimas. Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo. C/ Las Pozas, 3 (Texto)

09:30h.- Santiago de Compostela.- JUICIO ALVIA.- El juicio por el accidente del Alvia continúa con la presentación de más conclusiones definitivas. Ciudad de la Cultura. Edificio CINC. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNALES ADELANTE.- El Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que fue expulsada del grupo parlamentario junto a otros siete diputados afines a ella a instancias de Podemos e IU en noviembre de 2020. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO GÜRTEL.- La Audiencia Nacional celebra una nueva jornada del juicio al expresidente valenciano Francisco Camps a y más de una veintena de acusados por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel. C/Límite esquina calle Mar Cantábrico (Texto)

10.00h.- Barcelona.- TRIPLE CRIMEN.- El juicio contra el hombre acusado de haber matado a tres personas en menos de una hora en el barrio barcelonés de Ciutat Vella prosigue en la Audiencia de Barcelona con las declaraciones de los testigos ante el jurado popular que juzga el caso. Audiencia de Barcelona. Sala del jurado 1.

11:30h.- Vitoria.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Ofrenda floral a las víctimas del terrorismo por el XXVI aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, con la asistencia de la alcaldesa, Maider Etxebarria, y de Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Portal de Foronda, monolito de las víctimas del terrorismo. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- JUSTICIA MADRID.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, presenta la memoria anual de los órganos judiciales de la comunidad madrileña en una rueda de prensa en la que reflexionará sobre la incidencia de los paros de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios y las consecuencias de la denominada ley del solo sí es sí. C/ General Castaños, 1 (Texto)

13:00h.- Madrid.- CASO TORBE.- La jueza de lo Penal número 27 de Madrid ha citado a las partes de la causa seguida contra el actor y productor de cine porno Ignacio Allende Fernández, Torbe, por supuestas distribución y posesión de pornografía infantil para fijar las fechas de sesiones del juicio si no hay un acuerdo previo. C/ Albarracín, 31.

13:30h.- Madrid.- JUSTICIA PREMIOS.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, preside el acto de entrega de las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en un acto al que asiste también el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sede del Ministerio.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita robles interviene, por videoconferencia, en la reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (Ukraine Defense Contact Group), Grupo Ramstein.

SOCIEDAD

08:45h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- CIENCIA BOTÁNICA.- El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, y el director del Jardín Canario Viera y Clavijo, Juli Caujapé, presentan el congreso que celebra en la isla la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Edificio de Humanidades (campus del Obelisco)

09:00h.- Madrid.- OBSERVATORIO CLIMA SALUD.- El Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC) que se pone en marcha este martes, permitirá alertar sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos, como la ola de calor que se registra desde este lunes en España, y que pueden afectar a la salud de las personas, sobre todo los más vulnerables, entre ellos los mayores y los niños. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- SALUD ADICCIONES.- UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, presentará en rueda de prensa las principales conclusiones del estudio ‘Perfil de las adicciones en 2022. La atención a las personas usuarias de la red UNAD’. Calle Pozas 14 (Texto)

10:30h.- Madrid.- ENFERMERÍA DISTINCIONES.- El Consejo General de Enfermería rinde homenaje al que fuera su director de Comunicación durante casi 20 años, Íñigo Lapetra, fallecido hace un año, en un acto en el que concederá una distinción a los equipos de Enfermería de los centros de salud y centros sociosanitarios que lideran el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria 21/22 (MRS). Calle Sierra de Pajarejo, 13. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Asamblea Cívica por el clima, Ecologistas en Acción, Juventud por el Clima y Seo/BirdLife entre otros colectivos y organizaciones ambientales convocan rueda de prensa para denunciar la ausencia de debate público sobre la crisis climática y la transición ecológica. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, calle Alcalá 42.

12:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DERECHOS SOCIALES.- El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, participa en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre la Presidencia española de la UE y la agenda social y económica RCU María Cristina. Aula 11.

12:30h.- Madrid.- DERECHOS DIGITALES- La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, convoca una sesión informativa para hablar de derechos digitales, de la próxima conferencia de la Unesco sobre la ética de la neurotecnología y de los avances de la digitalización de la administración española.

12:30h.- Madrid.- MADRID ÁRBOLEDA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato mantienen una reunión con la Plataforma Salvemos la Arboleda, la Asociación de Vecinos del Pasillo Verde y el AMPA Tomás Bretón. Madrid. Paseo Yeserías, 33. (Texto)

12:45h.- Madrid.- UE VACUNAS.- El ministro de Sanidad, José Miñones, interviene en la reunión de alto nivel (RAN) sobre vacunación a lo largo de la vida que acoge la sede del Ministerio en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y luego recorre una exposición sobre la expedición Balmis. Ministerio de Sanidad. El evento comienza a las 10:00 horas e intervendrán diversos expertos (streaming https://streaming.mscbs.gob.es/) (Texto) (Foto)

14:00h.- Madrid.- RESERVA AGUA.- Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de los embalses y la reserva hídrica en España. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.l.- Costa Adeje (Tenerife).- GASTRONOMÍA CONGRESO.- Segunda jornada del congreso Encuentro de los Mares, que se celebra en la isla de Tenerife del 17 al 19 de julio. Club Náutico Puerto Colón.

10:00h.- Bilbao.- MUSEO BILBAO.- El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta la videoinstalación "El trayecto y The Track" (2019) de Mabel Palacín, última pieza realizada gracias a las Becas Multiverso del 2019 para potenciar el videoarte y el arte digital. Museo Bellas Artes (Texto) (Foto)

11:00h.- Murcia.- CANTE MINAS.- Presentación de la agenda cultural del 62 Festival Internacional del Cante de las Minas. calle Verónicas, 4

11:30h.- Madrid.- CULTURA LIBROS.- La Federación Española de Gremios de Editores de España (FGEE) presenta su Análisis del Mercado del Libro en España 2022. Asociación de Editores de Madrid. C/ Vallehermoso, 30.

11:30h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- La directora del Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, presenta en rueda de prensa "Hijas de la comedia" de Teatro Yeses, y "Monstruos. El prodigio de los dioses", de Prodigio Teatro. Parador. (Texto) (Foto)

11:30h.- Avilés.- MÚSICA ROCK.- Presentación del festival de rock "La mar de ruido". Quiosco de la Música del Parque del Muelle.

12:00h.- Madrid.- MÚSICA INDUSTRIA.- Rueda de prensa convocada por los principales actores de la música en España para analizar la situación actual de esta industria como sector estratégico ante las próximas elecciones generales. Sala Truss Madrid. Wizink Center. (Texto)

12:00h.- Salamanca.- CULTURA MODA.- La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada inaugura una exposición temporal antológica de sus obras en el Museo Casa Lis de Salamanca, donde también presentará su libro de memorias "Mi historia". Museo Casa Lis. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- Daniel Anglès, director artístico del Teatre Condal, y Cesc Casadesús, director del Festival Grec, presentan la obra "Un amor particular", con texto y dirección de Jumon Erra, que se estrena dentro del festival de verano barcelonés. Teatre Condal. Av. del Paralel, 91. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- TEATRO MUSICAL.- Presentación del espectáculo cubano de música y danza ‘Havana Nights’ que mostrará a 32 artistas en escena en el nuevo Teatre Arenas Barcelona a partir del 22 de agosto. Hotel Catalonia Barcelona Plaza. Pl. España, 8. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PLAN LECTURA.- La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, y la de Educación, Anna Simó, comparecen ante la prensa para presentar el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Palau de la Generalitat (Texto)

12:30h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- Pase gráfico de "Monstruos. El Prodigio de los Dioses", de Prodigio Teatro. Aurea. (Foto)

18:30h.- Pamplona.- MÚSICA ÓPERA.- Ápertura del ciclo Opera Fest con "Carmen" de Bizet. Cines Golem Baiona.

19:30h.- Logroño.- ARQUITECTURA MONEO.- La Fundación Docomomo reconoce el valor arquitectónico del edificio del Ayuntamiento de Logroño, proyectado hace 43 años por el arquitecto Rafael Moneo, con la colocación de una placa, con el que pone en valor esta patrimonio. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

21:00h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT entrega el Premio Lorenzo Luzuriaga al dramaturgo, director y profesor José Sanchis Sinisterra por su labor pedagógica, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Casa Palacio de Juan Jedler.

21:00h.- Barcelona.- IRON MAIDEN.- Iron Maiden inicia en Barcelona el tramo español de su gira "The Future Past Tour 2023". Palau Sant Jordi. (Texto)

21:30h.- Madrid.- THE WEEKND.- Primer concierto del artista estadounidense The Weeknd en España dentro de su gira "After Hours Til Dawn Tour", antes de actuación en Barcelona el próximo jueves. Estadio Metropolitano. (Texto) (Foto)

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- El Centro Dramático Galego pone en escena "Shakespeare en Roma", un espectáculo que aglutina cuatro obras del dramaturgo ingles ambientadas en el Imperio Romano. Teatro Romano de Mérida (Texto) (Foto)

23:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR MÚSICAS.- El compositor, músico y cantante panameño Rubén Blades encabeza el cartel de La Mar de Músicas en una jornada en la que también actúan la canadiense Marta Wainwright, la murciana Hoonine y la catalana Queralt Lahoz. Parque Torres. (Texto) (Foto)

