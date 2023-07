Ruiz (Vox) alega que se sacó de contexto el que llamara "enfermos crónicos" a transexuales

Toro (Zamora), 18 jul (EFE).- La diputada nacional, número dos en la lista de Vox al Congreso por Madrid e integrante de la Ejecutiva nacional del partido, María Ruiz, ha considerado que se ha sacado de contexto y ha habido una "manipulación" de su afirmación de que las personas transexuales que se hormonan son "enfermos crónicos", tal y como aseguró el lunes en un debate electoral organizado por la Agencia EFE.

María Ruíz, que ante la pregunta de la representante de Sumar en el debate, Elizabeth Duval, de si la consideraba a ella una enferma crónica por ser una mujer transexual afirmó que "si tiene que medicarse constantemente, igual sí", ha indicado este martes a preguntas de los periodistas en Toro (Zamora) que ha habido una "manipulación de las declaraciones" que hizo en el debate.

También se ha referido a "titulares falsos", ya que "si todo el mundo escucha las declaraciones y el debate entero verán el cariño y el respeto que sentimos por estas personas, por su dignidad, por sus derechos".

Ha agregado que cuando se "sacan las cosas de contexto" y "se manipulan" da la sensación de que ha dicho "cosas muy diferentes" y ha argumentado que su único interés es la salud de las personas y especialmente de nuestros menores y de ahí no vamos a bajarnos nunca".

Para la representante de Vox en ese debate, a su partido lo que le preocupan son los menores, a los que va a defender "a ultranza" y por ello no va a consentir que "su salud psíquica y mental se ponga en riesgo por el adoctrinamiento y por dirigirles desde que son pequeños hacia un futuro que no debería corresponderles hasta que no fuesen adultos, hasta que no decidan de forma adulta", ha declarado.

También ha comentado que no va a cambiar de opinión porque le preocupa que se puedan dirigir a los menores transexuales a "un futuro incierto en el que van a tener que estar hormonándose durante toda su vida con todos los problemas que eso conlleva de salud".EFE

