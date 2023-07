Mayu Fujiki: "Mejor no podíamos hacerlo"

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- La japonesa Mayuko Fujiki, seleccionadora española de artística, comentó tras guiar a sus nadadoras hasta el oro en la rutina técnica del Mundial de Fukuoka, que cuando las vio "nadar así", de la manera que lo hicieron, "solo puedes tener tranquilidad", porque "mejor no" pueden "hacerlo".

En general, el equipo español, exultante, celebró por todo lo alto el título mundial y la mayoría de componentes coincidieron en que se trataba de un día para guardar siempre en sus mentes.

Más ponderada se mostró Fujiki, en unas declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN). Dijo que vio a sus nadadoras muy concentradas y que eso le dio mucha tranquilidad.

"Veinte minutos antes de salir a competir, en el calentamiento, he visto la energía de las chicas, todas muy concentradas, con mucho ánimo. Sentí que estaban muy preparadas. Al salir del ejercicio, vimos que no teníamos penalización, y pensé que no podíamos hacerlo mejor. Cuando nadas así, lo único que puedes tener es tranquilidad, hemos hecho lo que teníamos que hacer", dijo.

Explicó que su estrategia, conocido el nuevo reglamento, pasó por trabajar mucho más la técnica y la sincronización que la dificultad, faceta en la que se estaban centrandos otros países.

"Queríamos enseñar la calidad de los elementos y nuestra sincronización. Hoy lo queríamos enseñar todo y no cometer ninguna penalización. También era importante conseguir una buena puntuación en impresión artística y lo hemos logrado", destacó.

La japonesa explicó que para concentrar al equipo, hablaron durante una hora, una vez el dúo acabó su rutina preliminar. "Quería juntar al equipo antes de la rutina técnica, porque hay muchas cosas que no podíamos fallar", recalcó.

Fujiki señaló que aun faltan muchas pruebas y no es el momento de celebrar, pese al enorme éxito que suponen las cinco medallas conquistas en artística en este Mundial: "Ya lo celebraremos el último día, ahora no podemos perder ni un poquito de concentración".

TXELL MAS: "ES EL RESULTADO DEL TRABAJO DE MUCHOS AÑOS"

La capitana Txell Mas, como portavoz del equipo, afirmó que aún no se creían lo conseguido. "Una medalla de oro... Es el resultado del trabajo de muchos años en este deporte. Creo que nos merecemos vivir este momento, disfrutarlo, pero aun nos queda el equipo libre y tenemos que seguir luchando. Es importante bajar la adrenalina, porque aun quedan tres días de competición", insistió.

Mas recalcó que España había utilizado "la estrategia" lo mejor posible y que ahora es el momento de disfrutar. "Cuando vimos la puntuación, y a falta de que compitieran Italia y Estados Unidos, ya vimos que íbamos a ser medalla, pero no sabíamos de que color", dijo.

Por eso admitió que el equipo estuvo sufriendo "hasta el último momento", esperando a ver qué pasaba. "Cuando vimos el número uno, todo se removió por dentro", subrayó.

Mas dedicó la medalla "a toda la gente" que les apoya cada día: "Gente del CAR (Sant Cugat), la familia, los amigos, que saben lo que luchamos, el esfuerzo que hacemos y el tiempo que dedicamos, gracias a esta gente, porque sin ellos no sería posible".

PAULA RAMÍREZ:"HEMOS NADADO POR TODOS LOS QUE NOS AYUDAN"

Otra de las nadadoras, Paula Ramírez, coincidió en señalar que estaban "muy emocionadas" y admitió que no tenía palabras para expresarse: "No sé qué decir, es impresionante, somos campeonas del mundo".

"Este año hemos conseguido ser campeonas de Europa y del mundo, es un sueño hecho realidad y ha sido espectacular. Es un día para guardar siempre en la memoria", resaltó.

Ramirez indicó que las componentes del equipo se sienten "superorgullosas" de todo el trabajo realizado durante todo el año. "Con este nuevo reglamento, el trabajo ha sido muy duro, día a día, con las compañeras, con el staff, trabajando por esto. Creo que nos lo merecemos, con ganas de celebrarlo con mi familia", añadió.

"Estamos que no nos lo creemos. Es un subidón. Ha sido un día increíble y lo hemos afrontado seguras, porque todo iba saliendo bien. Hemos nadado por todos, por toda la gente que nos ha ayudado, por todos los dolores de cabeza que nos ha dado el nuevo reglamento y me siento muy orgullosa de todas", manifestó. EFE

