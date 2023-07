La luz baja un 1,3 % desde junio, pero supera la media europea por primera vez en 17 meses

Madrid, 18 jul (EFECOM).- El precio del mercado mayorista de la electricidad en España ha rondado, de media, los 91,77 euros/megavatio hora (MWh) en la primera quincena de julio, lo que supone un 1,3 % menos respecto al mes anterior y un 64,4 % menos en términos interanuales.

Sin embargo, por primera vez desde febrero de 2022, estos niveles se han situado por encima de la media europea, un 10,6 %, según han advertido este martes en su avance de informe del mercado energético los analistas del Grupo ASE, que atribuyen esta circunstancia a la caída registrada por la producción eólica.

A tenor de sus datos, el precio eléctrico español está siendo estable durante la primera parte del mes: en los días laborables, la media diaria ha oscilado entre los 100 y los 110 euros/MWh, mientras que ha caído durante los fines de semana.

Con respecto a las horas de máxima radiación, es decir, de 10:00 a 18:00, el precio ha sido de 65,67 euros/MWh, frente a los 73,55 euros de junio.

BAJA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

Los expertos destacan, además, la evolución a la baja de la generación en España, que ha caído "con fuerza", un 9 %, en la primera parte de julio por la contracción de la demanda, un 3,1 % inferior, pero, sobre todo, por la reducción del saldo exportador en un 79,6 % respecto al mismo periodo del ejercicio previo.

Sobre ello, aseguran que la desaparición del tope del precio del gas y el aumento de la producción nuclear francesa han provocado que el saldo con Francia haya pasado de exportador a importador.

De hecho, estas importaciones se han incrementado en 800 teravatios hora (TWh) cuando el año pasado en estas fechas apenas eran de 51 TWh; por su parte, las exportaciones se han reducido a 291 TWh, frente a los 796 TWh del periodo anterior.

CRECE LA PRODUCCIÓN RENOVABLE

En relación al mix energético, la producción renovable ha aumentado un 5,6 %, impulsada por el incremento de la fotovoltaica, que ha subido un 32,7 %, y de la hidráulica, que lo ha hecho un 37,6 %.

No obstante, el precio no ha bajado más porque la eólica ha experimentado un fuerte descenso del 21,6 % que no ha sido igual en todas las horas.

El recorte ha sido especialmente acusado durante las horas solares, algo que no tiene explicación meteorológica y que se viene repitiendo en el periodo estival, añade el Grupo ASE.

Los ciclos combinados de gas han reducido su aportación en un 37,9 %, si bien ocupan la segunda posición en el mix, con una participación del 19,6 %, sólo por detrás de la nuclear, con un 22,9 %.

LOS PRECIOS DEL GAS, A LA BAJA POR LAS ELEVADAS RESERVAS

En el caso del gas, el precio spot del TTF ha descendido en lo que va de julio hasta los 31,45 euros/MWh tras el repunte experimentado en la parte final del mes anterior, una caída que se ha debido al aumento de las reservas holandesas, que están al 80 %.

El mercado español Mibgas muestra un comportamiento similar al situarse en 32,12 euros/MWh, pero registra una ligera prima sobre el precio spot TTF que se explica por el descenso de las reservas de gas natural licuado (GNL) en España.

En concreto, subrayan los técnicos, éstas se han situado en el 50 % de su capacidad, 31 puntos por debajo de su nivel hace un año.

El volumen de reservas ha sido menor por las elevadas exportaciones a Francia de los últimos meses y por el descenso en la llegada de cargueros de GNL.

Por otro lado, la demanda china ha aumentado.

Aún así, los analistas creen que la recuperación de la demanda del conjunto de países de la cuenca del Pacífico todavía es tímida, hasta el punto de que China ha recortado su previsión de crecimiento. EFECOM

smv/ltm