Isco: "Cuando llegó Solari, Isco no existía para nadie"

Madrid, 18 jul (EFE).- Isco Alarcón, exjugador del Real Madrid, afirmó este miércoles en una entrevista concedida al diario Marca, que "no existía para nadie" cuando el técnico Santiago Hernán Solari llegó al conjunto blanco a finales de octubre de 2018 para sustituir a Julen Lopetegui.

El centrocampista malagueño, actualmente sin equipo, repasó su etapa en el Real Madrid (2013-2022), desveló no haber sentido apoyos cuando pasó sus peores momentos como jugador madridista y reconoció no haber estado a la altura en algunas ocasiones.

Para Isco, uno de los momentos que marcaron su paso por el Real Madrid fue cuando en 2018 fue operado de urgencia de una apendicitis. En ese momento, los médicos le dijeron que necesitaría más de un mes para recuperarse y recordó que consiguió jugar a los veinte días. "Sentía que tenía que hacer un esfuerzo para ayudar al equipo, que estaba pasando por un mal momento".

Y justo cuando Isco se encontraba en plena recuperación, Lopetegui fue cesado y llegó Solari: "Y a partir de ahí, Isco ya no existía para nadie. Ni para el entrenador, ni para los ayudantes, ni para nadie. Nadie me daba explicaciones de por qué de repente dejé de tener minutos y yo cuando le preguntaba directamente a Solari me decía que no pasaba nada, pero que el entrenador decidía", dijo.

"Jugué, me acuerdo, contra el Melilla y sin mediar palabra, me dejó varios partidos en la grada como contra la Roma. Ni siquiera en el banquillo. Me hacía viajar para dejarme sentado viendo el partido en la grada. Y yo no sentí respaldo por parte del club ni de nadie. Y ahora, viéndolo con perspectiva, es cuando veo que me tenía que haber marchado. Pero dejar el Madrid es muy difícil. Porque, como te decía, yo siempre había logrado revertir la situación", agregó.

Isco explicó que en otras ocasiones había recibido ofertas de otros equipos y que siempre se negó a aceptarlas porque siempre había conseguido dar la vuelta a situaciones adversas y competir con quien hiciera falta. "Pero esta vez fue diferente... Me tenía que haber marchado".

Además, indicó que todavía sigue sin saber que ocurrió con Solari: "Tras uno de esos partidos en los que me había dejado en la grada sin darme ninguna explicación, recibí una llamada suya en la que me dijo que estaba entrenándome bien y que iba a empezar a confiar en mí. Me lo dijo, además, un día que estaba lesionado y no entraba en la lista, pero pensé que igual cambiaban las cosas".

Sin embargo, recordó, volvió a dejarle en la grada y después llegó Zidane, con quien "había rendido bien" en el pasado y por eso decidió quedarse. Con el francés en el cargo reconoció que no estuvo bien porque estaba "totalmente desmoralizado" y además, después del Mundial de Rusia, su cabeza y su cuerpo "no podían".

"La temporada siguiente empecé sin jugar, pero hubo un clic en mi cabeza y pasó lo de otros años, que empecé a jugar partidos importantes: PSG en Champions, Barça en el Camp Nou, Supercopa en Arabia, contra el City en Champions marqué gol... Estaba volviendo otra vez. Pero después llegó la pandemia. Y tras la pandemia dejé de jugar. Honestamente, fue más demérito mío. Y al año siguiente no estuve bien y se acabaron mis buenos momentos en el Madrid", manifestó.

También reconoció que antes de renovar en 2018 el Barcelona intentó ficharle. El ex presidente Bartomeu llamó a Isco con una buena oferta: "Yo estaba en el Madrid muy bien, con un ambiente increíble. Era el equipo de mis sueños. No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo".

Por último, relató qué cosas hizo mal en el día a día: "En la pandemia, como no teníamos previsión de volver, fue un momento incierto para todos y me relajé. No trabajé en casa como tenía que haber entrenado. Y cuando te dejas llevar en el fútbol, sobre todo ahora que es tan físico, se nota. Y lo pagué. Pero a partir de ahí también te digo que me volví a poner las pilas y trabajé duro, pero el fútbol depende también de entrenadores, de compañeros que están mejor que tú... Y te toca asumir", finalizó.