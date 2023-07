El independentismo choca sobre qué "precio" deben poner a una investidura de Sánchez

Barcelona, 18 jul (EFE).- Los partidos independentistas han chocado este martes, en el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio con motivo del 23J, sobre qué "precio" deben poner a una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La candidata de JxCat, Míriam Nogueras, ha lanzado una propuesta a ERC y CUP: no investir a ningún presidente del Gobierno si no transfiere las competencias a Cataluña para hacer un referéndum acordado sobre la independencia.

Pero el candidato de ERC, Gabriel Rufián, no ha recogido el guante a Nogueras, y ha apostado por hablar también de infraestructuras, de la lengua y las escuelas, y dejar de lado "las frases vacías que quedan muy bien en las redes sociales".

Por su parte, el representante de la CUP, Albert Botran, ha apostado por "volver a situar" a Cataluña en 2017 "con movilización" en las calles, y ha arremetido contra la gestión que ha hecho ERC de la mesa de diálogo con el Estado, que no ha acercado "la autodeterminación y la amnistía".

Y el candidato del PDeCAT-Espai Ciu, Roger Montañola, ha asegurado que su formación votaría a favor de reclamar un referéndum acordado en Cataluña, aunque ha lamentado que el independentismo siga "anclado en 2017".

Tanto la candidata del PSC, Meritxell Batet, como el del PP, Nacho Martín Blanco, han dejado claro que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en respuesta a una pregunta de Montañola.

NOGUERAS NINGUNEA A VOX

Al inicio del debate, Nogueras se ha negado a formular una pregunta al candidato de Vox, Juan José Aizcorbe, que le había tocado por sorteo: "No tengo nada que preguntar a un partido fascista".

"Si fuese por el partido que me ha tocado a mí, hoy no podríamos hablar catalán, la Televisión Nacional de Cataluña estaría cerrada y los partidos catalanes estaríamos ilegalizados. Por tanto, no tengo nada que preguntar a un partido fascista", ha espetado Nogueras al candidato de Vox, Juan José Aizcorbe. EFE

sjs/ce

(foto)