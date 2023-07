Campazzo: "Soy mejor jugador y ahora hay que mostrarlo en el día a día"

Madrid, 18 jul (EFE).- El argentino Facundo Campazzo, que acaba de fichar de nuevo por el Real Madrid, dijo este martes que ahora "es mejor jugador" que cuando se fue del club blanco y que "hay que mostrarlo en el día a día".

“Significa mucho tanto para mí como para mi familia volver a la que siento que es mi casa. Siempre tuve buenos momentos aquí. Me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido”, dijo Campazzo en primeras declaraciones a los medios del club.

El base argentino afirmó que nunca perdió contacto con todos los estamentos del club.

“Gente con la que me sigo relacionando desde que me fui hasta el día de hoy como el presidente, la dirección, amigos, jugadores, staff, gente del carrito… Con mucha gente he seguido en contacto", apuntó.

"Las relaciones que he dejado aquí, amigos y compañeros, son las que más extraño y eso me ha empujado también a volver. A mi familia le encanta Madrid, el equipo, mi hija nació aquí y era muy importante la comodidad de la familia para estar tranquilo y ellos están felices”, añadió.

Respecto a su estado físico y de forma, el base despejó cualquier duda.

“Me siento bien físicamente. Me considero que soy mejor jugador desde que me fui y ahora hay que mostrarlo en el día a día. Hay que trabajar duro, seguir intentando conseguir los objetivos, pelear por títulos, ser parte de este equipo que intenta conseguir todo siempre”, destacó.

Campazzo no vuelve como una estrella: “Haré Lo que necesite el entrenador y lo que me pida, intentaré dar el cien por cien, sumado a mi identidad y lo que me trajo aquí, a mi corazón, entregar todo en cada partido, desde la defensa, mi experiencia, en el ataque… Y adaptarme al equipo”.

Lo que no ha cambiado son sus ganas de ganar títulos: “Siempre que se habla del Madrid se habla de títulos y en cada título que se nos presente hay que intentar conseguirlo. Vamos a trabajar día a día toda la temporada para conseguir cada título que se nos presente, vamos a intentar dejarlo todo en cada partido para que peleemos por las cosas importantes de nuevo y vamos a dejar todo por ese objetivo”.

El base argentino también mandó un mensaje a la afición: “Desde que fui parte de este equipo se me ha mostrado mucho cariño siempre y tengo ganas de volver al WiZink Center y vivir un partido. Lo primero es agradecer a la afición el cariño que siempre me da y, segundo, que intentaré dejar todo mi corazón en cada partido”.

Madrid, 18 jul (EFE).- El Real Madrid "ha alcanzado un acuerdo con Facundo Campazzo por el que el jugador queda vinculado al club durante 4 temporadas, hasta el 30 de junio de 2027", según reza el comunicado oficial del club.

Aunque era un secreto a voces desde hace semanas, el fichaje de Campazzo (32 años) por el Real Madrid se ha hecho esperar debido a los llamados 'flecos' del contrato, que al final se han solucionado.

El base argentino y el Real Madrid parecían 'condenados' a entenderse desde el momento en que el jugador abandonó la NBA, aunque tuvo que hacer una especie de 'parada técnica' en el Estrella Roja de Belgrado durante media temporada pasada, sobre todo por cuestiones económicas del jugador relacionadas con el pago de impuestos en España.

Campazzo salió del Real Madrid en noviembre de 2020 tras firmar un contrato de dos años con los Denver Nuggets de la NBA y en julio de 2022 se convirtió en agente libre al finalizar su contrato con los Nuggets.

El 12 de octubre de 2022 llegó a un acuerdo con los Dallas Mavericks para continuar en la NBA por una temporada por el salario mínimo.

Tras 8 partidos con el equipo, promediando 1,3 puntos, 1,1 asistencias y 0,8 robos en 6,5 minutos, fue cortado por el fichaje de Kemba WalKer.

Aunque el Madrid estuvo en contacto con el jugador, fue el Estrella Roja el equipo que se hizo con sus servicios, por las condiciones económicas que le ofrecieron.

Facundo Campazzo regresa al Real Madrid para afrontar su segunda etapa en el club, con el que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

A nivel individual, defendiendo la camiseta madridista, Campazzo ha sido elegido 2 veces en el quinteto ideal de la Liga (2018-19 y 2019-20), 1 vez MVP del playoff final de la Liga (2018-2019), 2 veces MVP de la Supercopa (2019 y 2020) y 1 vez MVP de la Copa del Rey (2020).

Con la selección argentina ha ganado 8 medallas: 3 de Oro (Campeonato Sudamericano de 2012, Juegos Panamericanos de 2019 y AmeriCup de 2022), 4 de Plata (Campeonato Sudamericano de 2014, AmeriCup de 2015 y 2017 y Copa del Mundo de 2019) y 1 de Bronce (AmeriCup de 2013). Además, ha sido elegido en el mejor quinteto de la AmeriCup en las ediciones de 2013, 2017 y 2022.

Facundo Campazzo afrontará su sexta temporada en el Real Madrid, y aunque no han trascendido las condiciones económicas, pueden rondar los 12 millones de euros brutos hasta 2027. Aparte, el jugador deberá acabar de pagar su clausula de salida a la NBA, de la que faltarían entre dos y tres millones de euros.