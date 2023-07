Albiach (comunes) dice que el PSOE tiene un alma conservadora y Calviño es su exponente

Barcelona, 18 jul (EFE).- La presidenta del grupo parlamentario de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha asegurado este martes que el PSOE "tiene un alma conservadora", ha señalado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, como su exponente y ha reivindicado que Sumar sea su contrapeso en un futuro gobierno tras el 23J.

Albiach lo ha asegurado este martes en una conferencia que ha impartido en el ciclo Barcelona Tribuna, organizado por la entidad Amics del País y celebrado en el hotel Meliá Sarrià de Barcelona.

En un intento por marcar perfil propio y diferenciarse de la propuesta electoral de los socialistas, Albiach ha acusado a los de Pedro Sánchez de tener en su seno "varias almas, muchas de ellas conservadoras".

Albiach lo ha ejemplificado con algunas decisiones tomadas por el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en las que el alma conservadora de los socialistas, y los ministros que a su juicio encarnan este ala "inmovilista", no querían apostar por avances sociales y "ponían palos en las ruedas".

"Me refiero, por ejemplo, a los ERTE. Me alegro que se impusiera la posición progresista de Yolanda Díaz a la de Nadia Calviño. Hablo de la ley trans, impulsada por nosotros y aprobada aunque Carmen Calvo se oponía a ella. Hablo de actualizar las pensiones: todos sabemos que el ministro Escrivá no quería hacerlo. O la derogación de la sedición, en la que fue Jaume Asens quien apretó para que sucediera", ha expuesto Albiach.

La representante de los comunes ha añadido que es consciente de que socialistas y comunes deberán "volver a ser compañeros de camino" si quieren reeditar un gobierno progresista tras el 23J, si bien ha insistido en recordar el peligro que supone el alma "inmovilista" del PSOE.

"Tenemos que recordar que al PSOE, ante momentos clave, le han temblado las piernas. Y tenemos que decir que mientras el voto a los socialistas es un voto de resistencia, el voto a Sumar es un voto para conseguir nuevas conquistas sociales", ha añadido.

ATAQUE A ERC

Albiach también ha criticado duramente a ERC, a la que ha acusado de estar equivocándose con sus decisiones en esta campaña.

"ERC se está equivocando de adversarios, cuando señala a Yolanda Díaz y no a Vox; se está equivocando de aliados, cuando miran a JxCat, que están instalados en el cuanto peor mejor; y se está equivocando dando por perdidas estas elecciones", ha aseverado la líder de los comunes.

A lo largo de su intervención también ha criticado al PP y a Vox, a los que ha acusado de negacionistas climáticos, y lo que podría suponer un gobierno formado por ellos, que ha pronosticado como "terrible" para Cataluña.

RENUEVA SU APUESTA POR LA HERENCIA UNIVERSAL

Albiach ha expuesto las líneas principales del programa de Sumar, haciendo hincapié en que Cataluña necesita "una revolución de la economía verde" y apostando por la "herencia universal" propuesta por Yolanda Díaz.

Ha recordado que esta "herencia" consistiría en una suma de 20.000 euros que cada joven español recibiría a los 18 años si bien no podría utilizar hasta los 23, después de haber pasado por un período de mentoría con un técnico que le orientaría para el empleo de ese dinero, que en todo caso sólo podría utilizarse para formación o para un proyecto profesional o empresarial.

"Yo soy partidaria de la cultura del esfuerzo. Pero pensar que, con el mismo nivel de esfuerzo, llegaremos todos al mismo sitio es engañarse. Porque no salimos de la misma casilla de salida. Esta herencia ayudaría a corregir eso", ha afirmado. EFE

