Zapatero asegura que Feijóo es el "candidato más de derechas de toda la historia del PP"

San Sebastián, 17 jul (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes en San Sebastián que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, es el aspirante popular "más de derechas de toda la historia del PP".

Zapatero ha intervenido en un acto electoral del PSE-EE en San Sebastián junto al secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y la candidata al Senado Izaskun Gómez.

A este acto han asistido también el exlehendakari y portavoz en el Congreso Patxi López y el expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, protagonistas con Zapatero del proceso del final de ETA bajo los gobiernos socialistas de España y de Euskadi, un capítulo que han reivindicado y recordado hoy.

Rodríguez Zapatero ha centrado gran parte de su discurso en Núñez Feijóo, de quien ha dicho que "es la derecha más derecha de la democracia" y "el más de derechas desde AP", mientras que Vox es una "liebre falsa", por lo que, ha confesado, le preocupa menos.

"No sé si alguna vez tuvieron algo de centro -ha dicho sobre el PP-, pero ya no les queda nada, estuvieron años buscando el centro y como no lo encontraron dieron la vuelta a la derecha y al fondo".

La "derechización" del PP se demuestra, ha afirmado Zapatero, en la "falta de lealtad al Estado", que a su juicio supone el bloqueo a la renovación del poder judicial, que ha calificado de "actitud de revuelta institucional", o en su actitud de "no arrimar el hombro" durante la pandemia.

También se evidencia con el cuestionamiento del papel de Correos en estas elecciones, con el que "atacó la fiabilidad del proceso electoral", así como por su beneplácito a situar en cargos de responsabilidad a personas "que niegan las vacunas".

Ha reprochado al PP que insista en poner en cuestión "las verdades de la democracia", como cuando insinúa que ETA sigue existiendo. En este punto, ha recordado que bajo su Gobierno "terminó ETA, se rindió ETA, se entregó ETA", algo de lo que se siente "muy orgulloso".

Ha reflexionado sobre la actuación política de la izquierda abertzale en las instituciones y ha señalado que los socialistas defendieron que el fin de la violencia supondría "la apertura a la participación institucional a Bildu o a quien fuera, respetando las reglas de participación".

"Porque detrás hay ciudadanos que han podido comprobar que la democracia es generosa, es integradora, que lo es España, que la convivencia es posible, que el pluralismo se respeta y que todas las ideas caben mientras yo te respete a ti y tú me respetes a mí", ha abundado Zapatero.

Del mismo modo, ha alabado la política del presidente Pedro Sánchez en Cataluña, incluidos los indultos, una decisión "valiente" que ha llevado a que ya no se hable del "procés" sino de cómo mejorar la economía en esa comunidad y volver a situarla en posiciones de liderazgo. EFE

