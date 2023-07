Pogacar:"Nos espera una semana apasionante e interesante

Sallanches (Francia), 17 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE), segundo en la general a 10 segundos del danés Jonas Vingegaard, vaticinó una semana apasionante en el duelo con el rival nórdico, al que le mostró su respeto durante la jornada de descanso, en la que se mostró confiado y "en buena situación".

"Hubiera firmado antes del Tour llegar en esta situación a estas alturas del Tour. Este año me siento más controlado que en los dos anteriores. Esta vez no lanzo todas las bombas juntas, sino una a una, y cada vez a tope, al cien por ciento para ir recuperando segundos

Sobre su estado de forma, Pogacar admitió que "está por verse en esta tercera semana de carrera.

"Mis piernas ya se sienten bien, eso es lo más importante. Estoy feliz de estar donde estoy. El impacto que el esfuerzo realizado haya tenido en mi cuerpo está por verse después del Tour. Quizás descanse un poco entonces ", aseguró.

Para Pogacar, la importancia de la contrarreloj de este martes será clave para el podio final del Tour.

"Después de la contrarreloj haremos balance de la situación. De todos modos, las dos etapas de montaña restantes serán duras, todas decisivas para el cómputo final. Nos espera una última semana apasionante y muy interesante", señaló.

El doble campeón del Tour de Francia supervisó hace unas semanas el recorrido de la crono y la etapa del miércoles, en la que se subirá el Col de Loz.

"Reconocíla contrarreloj y la etapa Col de la Loze. Pero también conozco el escenario del Markstein. Conozco la región, las carreteras, así que sé perfectamente lo que me espera. Será muy duro. Desde el punto de vista del perfil, la carrera del miércoles será la más difícil, todo se concentra en el Col de la Loze. Aquí es donde hay que guardar las piernas para el ascenso final", comentó.

Preguntado por la relevancia de la batalla psicológica entre él y Vinggaard y sus respectivos equipos, el esloveno restó importancia a dicho factor.

" No creo que juegue un papel importante. Todos están concentrados en sí mismos en este momento y piensan en lo suyo. Jonas da una gran impresión, no se mueve nervioso en absoluto en el pelotón. Es muy fuerte este año. Ya veremos, no será fácil. Son las piernas las que determinarán todo.

Finalmente Pogacar vaticinó un gran duelo con un rival al que respeta mucho.

"Me gusta esta tercera semana y el duelo con Jonas. Es un gran esafío, le tengo mucho respeto ", concluyó.

Sallanches (Francia), 17 jul (EFE).- El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), líder del Tour con 10 segundos de ventaja sobre Tadej Pogacar, espera con confianza la semana decisiva y asegura que está en plena forma y preparado "para seguir un plan".

"Sé lo que puedo hacer y estoy en gran forma. Creo en mí mismo y también tengo confianza en nuestro plan. Solo tenemos que seguirlo", aseguró el líder del Tour en la jornada de descanso.

El objetivo no es otro que llegar a París de amarillo el próximo domingo, pero para ello tendrá que superar a su máximo rival en citas importantes, como la crono de este martes.

"Creo que es un recorrido que se adapta a mí. Me gusta cuando hay cambios de ritmo y ese será el caso este martes. Antes del Tour de Francia, pensé que una contrarreloj más tarde en el Tour sería mejor para mí, mientras que si fuera antes beneficiaría a Pogacar. Pero dados los últimos tramos, estamos tan cerca que ya no estoy seguro. No me extrañaría que mañana también estemos muy cerca”, comentó.

Jonas Vingegaard también contestó a algunas preguntas sobre el dopaje.

“Es cierto que vamos muy rápido. Incluso vamos más rápido que los corredores del pasado, pero nuestro rendimiento es mejor porque todo a su alrededor ha mejorado”, señaló.

"El equipo, la nutrición y el entrenamiento son mejores que antes. Pero es bueno que las personas sigan siendo críticas, porque de lo contrario pronto volverá a ser más común", concluyó.

Saint-Gervais (Francia), 17 jul (EFE).- Si la montaña no puede marcar diferencias, el reloj tiene que hacerlo. Una contrarreloj de 22,4 kilómetros entre los grandes colosos alpinos, con una subida final a un puerto de segunda categoría, está diseñada para estirar los márgenes en un Tour muy ajustado.

Los 22,4 kilómetros entre Passy y Combloux, los únicos del Tour de 2023 contra el crono, han cobrado una relevancia esencial en una edición en la que los dos favoritos para la victoria final, el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, separados por 10 kilómetros, no logran descolgarse en las etapas clásicas.

Algo menos de media hora de esfuerzo sin contemplaciones para lograr domesticar al reloj y poner la general del lado del uno o del otro pretendiente a la victoria final.

Si la primera parte aparece como no muy rápida, con la cota de la Cascada, corta pero empinada, las bicicletas se acelerarán en la parte central de la jornada, antes de darse de bruces con la cota de Domancy, un puerto de segunda categoría de 2,5 kilómetros al 9,4 % de pendiente media, pero con una rampa que supera el 15 % de desnivel.

Las estrategias serán claves entre quienes busquen afrontarlo todo con la misma bicicleta y quienes prefieran perder unos segundos para hacer un cambio.

Un recorrido parecido al que en 2016 unió Sallanches y Megève, que ya entonces subía a Domancy y donde el británico Chris Froome mostró que era el más fuerte del momento.

Entre los bosques típicos de los Alpes, la región que acogerá en 2027 los Mundiales decidirá buena parte de las opciones para la general.

Un día después de la segunda y última jornada de descanso y uno antes de afrontar en las rampas del Col de la Loze la definitiva jornada alpina, el Tour se pondrá en sus momentos más decisivos.

Etapa 16: Passy - Combloux, 22,4 km CRI

Salida del primer participante: 13.05 horas (11.05 GMT)

Llegada prevista del último participante: 17.36 horas (15.36 GMT)

.Montaña:

Cota de Domancy (2a), 2,5 km al 9,4 % a 3,5 de meta.