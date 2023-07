Plantillas de las 32 selecciones del Mundial de Australia y Nueva Zelanda

Madrid, 17 jul (EFE).- Plantillas de las 32 selecciones participantes en la Copa del Mundo femenina de Australia y Nueva Zelanda, que comenzará el día 20:

== GRUPO A (Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Suiza)

NUEVA ZELANDA

- Seleccionadora: Jitka Klimkova (RCE).

Porteras: (1) Erin Nayler (IFK Norrkoping FK, SUE); (21) Victoria Esson (Rangers FC, ESC); (23) Anna Leat (Aston Villa LFC, ING).

Defensas: (3) Claudia Bunge (Melbourne Victory FC, AUS); (4) C.J Bott (Leicester City LFC, ING); (5) Michaela Foster (Wellington Phoenix FC); (7) Ali Riley (Angel City FC, EEUU); (13) Rebekah Stott (Brighton &Hove Albion WFC, ING); (14) Katie Bowen (Melbourne City FC, AUS); (19) Elizabeth Anton (Perth Glory SC, AUS).

Centrocampistas: (2) Ria Percival (Tottenham Hotspur FCW, ING); (6) Malia Steinmetz (WS Wanderes FC, AUS); (8) Daisy Cleverley (HB Køge, DIN); (10) Annalie Longo (Sin Equipo); (11) Olivia Chance (Celtic FC, ESC); (12) Betsy Hasset (Brighton &Hove Albion WFC, ING); (18) Grace Jale (Camberra United FC, AUS).

Delanteras: (9) Gabi Rennie (Arizona State Sun Devils, EEUU); (15) Paige Satchell (Wellington Phoenix FC); (16) Jacqui Hand (Åland United, FIN); (17) Hannah Wilkinson (Melbourne City FC, AUS); (20) Indiah-Paige Riley (Brisbane Roar FC, AUS); (22) Milly Clegg (Wellington Phoenix FC)

NORUEGA

- Seleccionadora: Hege Riise

Porteras: (1) Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner FK); (12) Guro Pettersen (Vålerenga IF); (23) Aurora Mikalsen (SK Brann).

Defensas: (2) Anja Sonstevold (Inter de Milán, ITA); (3) Sara Horte (Rosenborg BK); (4) Tuva Hansen (FC Bayern de Munich, ALE); (5) Guro Bergsvand (Brighton &Hove Albion WFC, ING); (6) Maren Mjelde (Chelsea FCW, ING); (13) Thea Bjelde (Valerenga Fotball Elite); (16) Mathilde Harviken (Rosenborg BK); (19) Marit Bratberg Lund (SK Brann).

Centrocampistas: (7) Ingrid Syrstad Engen (FC Barcelona, ESP); (8) Vilde Boe Risa (Manchester United WFC, ING); (11) Guro Reiten (Chelsea FCW, ING); (18) Frida Maanum (Arsenal WFC, ING).

Delanteras: (9) Karina Saevik (Vålerenga IF); (10) Caroline Grahan Hansen (FC Barcelona, ESP); (14) Ada Hegerberg (Olympique de Lyon, FRA); (15) Amalie Eikeland (Reading FCW, ING); (17) Julie Blakstad (Manchester City WFC, ING); (20) Emilie Haavi (AS Roma, ITA); (21) Anna Josendal (Rosenborg BK); (22) Sophie Roman Haug (AS Roma, ITA).

FILIPINAS

- Seleccionador: Alen Stajcic (AUS)

Porteras: (1) Olivia McDaniel (So Cal Union FC, EEUU); (18) Kaiya Jota (LA Breakers FC, EEUU); (22) Kiara Fontanilla (Central Coast Mariners FC, AUS).

Defensas: (2) Malea Cesar (Blacktown City, AUS); (3) Jessika Cowart (IFK Kalmar, SUE); (5) Hali Long (Kaya FC); (13) Ángela Beard (Western United FC, AUS); (16) Sofia Harrison (Sin Equipo); (17) Alicia Barker (Sin Equipo); (19) Dominique Randle (Por Akureyri, ISL); (23) Reina Bonta (Santos FC, BRA).

Centrocampistas: (4) Jaclyn Sawicki (Western United FC, AUS); (6) Tahnai Annis (Por Akureyri, ISL); (8) Sara Eggesvik (Kil/Hemme, NOR); (11) Anicka Castaneda (Mt Druitt Rangers FC, AUS); (12) Ryley Bugay (Sin Equipo); (14) Meryll Serrano (Stabaek, NOR); (20) Quinley Quezada (FK Crvena Zvezda, SRB).

Delanteras: (7) Sarina Bolden (Illawarra Stingrays FC, AUS); (9) Isabella Flanigan (Sin Equipo); (10) Chandler McDaniel (So Cal Union FC, EEUU); (15) Carleigh Frilles (Blacktown Spartans FC, AUS); (21) Katrina Guillou (Piteå IF, SUE).

SUIZA

- Seleccionador: Inka Grings (ALE)

Porteras: (1) Gaëlle Thalmann (Real Betis, ESP); (12) Livia Peng (BK Häcken, SUE); (21) Seraina Friedli (RSC Anderlecht, BEL).

Defensas: (2) Julia Stierli (FC Zürich Frauen); (3) Lara Marti (Bayer 04 Leverkusen, ALE); (4) Laura Felber (Servette FC Chênois Féminin); (5) Noelle Maritz (Arsenal WFC, ING); (8) Nadine Riesen (FC Zürich Frauen); (14) Marion Rey (FC Zürich Frauen); (15) Luana Buehler (Tottenham Hotspur FCW, ING); (18) Viola Calligaris (Paris Saint-Germain FC, FRA); (19) Eseosa Aigbogun (AS Roma, ITA).

Centrocampistas: (6) Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt, ALE), (7) Almira Arfaoui (Bayer 04 Leverkusen, ALE); (11) Coumba Sow (Servette FC Chênois Féminin); (13) Lia Waelti (Arsenal WFC, ING); (16) Sandrine Mauron (Servette FC Chênois Féminin); (17) Seraina Piubel (FC Zürich Frauen).

Delanteras: (9) Ana Maria Crnogorcevic (FC Barcelona, ESP); (10) Ramona Bachmann (Paris Saint-Germain FC, FRA); (20) Fabienne Humm (FC Zürich Frauen); (22) Meriame Terchoun (Dijon FCO, FRA); (23) Alisha Lehmann (Aston Villa LFC, ING).

== GRUPO B (Australia, Irlanda, Nigeria, Canadá)

AUSTRALIA

- Seleccionadora: Tony Gustavsson (SUE)

Porteras: (1) Lydia Williams (Brighton &Hove Albion WFC, ING); (12) Teagan Micah (FC Rosengard, SUE); (18) Mackenzie Arnold (West Ham United WFC, ING).

Defensas: (2) Courtney Nevin (Leicester City LFC, ING); (3) Aivi Luik (BK Hacken, SUE); (4) Clare Polkinghorne (Vittsjo GIK, SUE); (7) Steph Catley (Arsenal WFC, ING); (14) Alanna Kennedy (Manchester City WFC, ING); (15) Clare Hunt (WS Wanderers FC); (21) Ellie Carpenter (Olympique Lyonnais, FRA); (22) Charlotte Grant (Vittsjo GIK, SUE).

Centrocampistas: (6) Clare Wheeler (Everton LFC, ING); (8) Alex Chidiac (Racing Louisville FC, EEUU); (10) Emily Van Egmond (San Diego Wave FC, EEUU); (13) Tameka Yallop (SK Brann, NOR); (19) Katrina Gorry (Vittsjo GIK, SUE); (23) Kyra Cooney-Cross (Hammarby IF, SUE).

Delanteras: (5) Cortnee Vine (Sydney FC); (9) Caitlin Ford (Arsenal WFC, ING); (11) Mary Fowler (Manchester City WFC, ING); (16) Hayley Raso (Manchester City WFC, ING); (17) Kyah Simon (Sin equipo); (20) Sam Kerr (Chelsea FCW, ING).

IRLANDA

- Seleccionadora: Vera Pauw (PDB)

Porteras: (1) Courtney Brosnan (Everton LFC, ING); (16) Grace Moloney (Reading FCW, ING); (23) Megan Walsh (Brighton &Hove Albion WFC, ING).

Defensas: (2) Claire Oriordan (Celtic FC, ESC); (4) Louise Quinn (Birmingham City WFC, ING), (5) Niamh Fahey (Liverpool FCW, ING); (7) Diane Caldwell (Reading FCW, ING); (13) Aine Ogorgan (Shamrock Rovers FC).

Centrocampistas: (3) Chloe Mustaki (Bristol City WFC, ING); (6) Megan Connolly (Brighton &Hove Albion WFC, ING); (8) Ruesha Littlejohn (Aston Villa LFC, ING); (10) Denise O'Sullivan (NC Courage, EEUU); (11) Katie McCabe (Arsenal WFC, ING); (12) Lily Agg (London City Lionesses FC, ING); (15) Lucy Quinn (Birmingham City WFC, ING); (17) Sinead Farrelly (NJ/NY Gotham FC, EEUU); (20) Marissa Sheva (Washington Spirit, EEUU); (21) Ciara Grant (Heart Of Midlothian FC, SCO), (22) Isibeal Atkinson (West Ham United WFC, ING).

Delanteras: (9) Amber Barrett (Standard de Lieja, BEL); (14) Heather Payne (Florida State Seminoles, EEUU); (18) Kyra Carusa (London City Lionesses FC, ING); (19) Abbie Larkin (Shamrock Rovers FC).

NIGERIA

- Seleccionador: Randy Waldrum (EEUU)

Porteras: (1) Tochukwu Oluehi (Hakkarigücü Spor, TUR); (16) Chiamaka Nnadozie (Parid FC, FRA); (23) Zainab Balogun (AS Saint-Etienne, FRA).

Defensas: (2) Ashleigh Plumptre (Leicester City LFC, ING); (3) Osinachi Ohale (Deportivo Alavés, ESP); (4) Glory Ogbonna (Besiktas JF, TUR); (5) Onome Ebi (Abia Angels FC); (14) Blessing Demehin (Rivers Angels FC); (20) Rofiat Imuran (Stade Reims, FRA); (22) Michelle Alozie (Houston Dash, EEUU).

Centrocampistas: (7) Antionette Payne (Sevilla FC, ESP); (10) Christy Ucheibe (SL Benfica, POR); (13) Deborah Abiodun (Pittsburgh Panthers, EEUU); (15) Rasheedat Ajibade (CA Atlético de Madrid Femenino, ESP); (18) Halimatu Ayinde (FC Rosengård, SUE); (19) Jennifer Echegini (Florida State Seminoles, EEUU).

Delanteras: (6) Ifeoma Onumonu (NJ/NY Gotham FC, EEUU); (8) Asisat Oshoala (FC Barcelona, ESP); (9) Desire Oparanozie (Wuhan Chedu Jiangda WFF, CHN); (11) Gift Monday (UDG Tenerife, ESP); (12) Uchenna Kanu (Racing Louisville FC, EEUU); (17) Francisca Ordega (ZFK CSKA de Moscú, RUS); (21) Esther Okoronkwo (AS Saint-Etienne, FRA).

CANADÁ

- Seleccionadora: Bev Priestman (ING)

Porteras: (1) Kailen Sheridan (San Diego Wave FC, EEUU); (18) Sabrina Dangelo (Arsenal WFC, ING); (22) Lysianne Proulx (AS Varennes).

Defensas: (2) Allysha Chapman (Houston Dash, EEUU); (3) Kadeisha Buchanan (Chelsea FCW, ING); (4) Shelina Zadorsky (Tottenham Hotspur FCW, ING); (8) Jayde Riviere (Manchester United WFC, ING); (10) Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain FC, FRA); (14) Vanessa Gilles (Olympique de Lyon, FRA); (16) Gabrielle Carle (Washington Spirit, EEUU).

Centrocampistas: (5) Quinn (OL Reign, EEUU); (7) Julia Grosso (Juventus FC, ITA); (13) Sophie Schmidt (Houston Dash, EEUU); (17) Jessie Fleming (Chelsea FCW, ING); (21) Simi Awujo (USC Trojans, EEUU).

Delanteras: (6) Deanne Rose (Reading FCW, ING); (9) Jordyn Huitema (OL Reign, EEUU); (11) Evelyne Viens (NJ/NY Gotham FC, EEUU); (12) Christine Sinclair (Portland Thorns FC, EEUU); (15) Nichelle Prince (Houston Dash, EEUU); (19) Adriana Leon (Manchester United WFC, ING); (20) Cloe Lacasse (SL Benfica, POR); (23) Olivia Smith (Penn State Nittany Lions, EEUU).

== GRUPO C (España, Costa Rica, Japón, Zambia)

ESPAÑA

- Seleccionador: Jorge Vilda

Porteras: (1) Misa Rodríguez (Real Madrid CF); (13) Enith Salón (Valencia CFF); (23) Cata Coll (FC Barcelona).

Defensas: (2) Ona Batlle (FC Barcelona); (4) Irene Paredes (FC Barcelona); (5) Ivana Andrés (Real Madrid CF); (12) Oihane Hernández (Athletic Club Femenino); (14) Laia Codina (FC Barcelona); (19) Olga Carmona (Real Madrid CF); (20) Rocío Gálvez (Real Madrid CF).

Centrocampistas: (3) Teresa Abelleira (Real Madrid CF); (6) Aitana Bonmatí (FC Barcelona); (7) Irene Guerrero (CA Atlético de Madrid Femenino); (11) Alexia Putellas (FC Barcelona); (16) Marina Pérez (FC Barcelona); (21) Claudia Zornoza (Real Madrid CF).

Delanteras: (8) Mariona Caldentey (FC Barcelona); (9) Esther González (Real Madrid CF); (10) Jennifer Hermoso (CF Pachuca, MEX); (15) Eva Navarro (Levante UD); (17) Alba Redondo (Levante UD); (18) Salma Paralluelo (FC Barcelona); (22) Athenea del Castillo (Real Madrid CF).

COSTA RICA

- Seleccionadora: Amelia Valverde

Porteras: (1) Genesis Pérez (UCF Knights, EEUU), (18) Princilla Tapia (Deportivo Saprissa); (23) Daniela Solera (Sporting FC)

Defensas: (2) Gabriella Guillén (LD Alajuense), (3) Maria Paula Coto (LD Alajuense); (4) Mariana Benavides (Deportivo Saprissa); (5) Valeria del Campo (CF Monterrey, MEX); (6) Carol Sánchez (Sporting CF); (12) Maria Paula Elizondo (Deportivo Saprissa); (13) Emilie Valenciano (LD Alajuense); (20) Fabiola Villalobos (LD Alajuense).

Centrocampistas: (7) Melissa Herrera (FC Girondins Bordeaux, FRA); (8) Mariela Campos (Deportivo Saprissa); (10) Gloriana Villalovas (Deportivo Saprissa); (11) Raquel Rodriguez (Porttland Thorns FC, EEUU); (14) Pricilla Chinchilla (Sin equipo); (15) Cristin Granados (Sporting CF); (16) Katherine Alvarado (Deportivo Saprissa); (19) Alexandra Pinell (LD Alajuense); (21) Sheila Scott (LD Alajuense)

Delanteras: (9) Maria Paula Salas (Sin equipo); (17) Sofia Valera (Deportivo Saprissa); (22) Catalina Estrada (Deportivo Saprissa).

JAPÓN

- Seleccionador: Futoshi Ikeda

Porteras: (1) Ayaka Yamashita (INAC Kobe Leonessa); (18) Momoko Tanaka (NTV Tokyo Verdy Beleza); (21) China Hirao (Albirex Niigata Ladies).

Defensas: (2) Risa Shimizu (West Ham United WFC, ING); (3) Meek Minami (AS Roma, ITA); (4) Saki Kumagai (AS Roma, ITA); (5) Shiori Miyake (INAC Kobe Leonessa); (12) Hana Takahashi (Urawa Reds Ladies); (19) Miyagi Moria (INAC Kobe Leonessa); (23) Rion Ishikawa (Urawa Reds Ladies)

Centrocampistas: (6) Hina Sugita (Portland Thorns, EEUU); (7) Hinata Miyazawa (Mynavi Sendai Ladies); (8) Hikaru Naomoto (Urawa Reds Ladies); (10) Fuka Nagano (Liverpool FCW, ING); (13) Jun Endo (Angel City FC, EEUU); (14) Yui Hasegawa (Manchester City WFC, ING); (15) Aoba Fusion (NTV Tokyo Verdy Beleza); (16) Honoka Hayashi (West Ham United WFC, ING); (17) Kiko Seike (Urawa Reds Ladies).

Delanteras: (9) Riko Ueki (NTV Tokyo Verdy Beleza); (11) Mina Takana (INAC Kobe Leonessa); (20) Maika Hamano (Hammarby, SUE); (22) Regina Chiba (Urawa Reds Ladies).

ZAMBIA

- Seleccionador: Bruce Mwape

Porteras: (1) Catherine Musonda (Indeni Roses FC); (16) Hazel Nali (Hapoel Be"er Sheva FC, ISR); (18) Eunice Sakala (Nkwazi Queens FC).

Defensas: (2) Judith Soko (Yasa Queens FC); (3) Lushomo Mweemba (Green Buffaloes FC); (5) Mary Mulenga (Red Arrows FC); (8) Margaret Belemu (Red Arrows FC); (13) Martha Tembo (Green Buffaloes FC); (15) Agness Musase (Green Buffaloes FC); (22) Esther Banda (Bauleni United SA); (23) Vast Phiri (ZESCO United FC).

Centrocampistas: (4) Susan Banda (Red Arrows FC); (6) Mary Wilombe (Red Arrows FC); (12) Evarine Katongo (Zisd Queens FC); (14) Ireen Lungu (BIIK Kazygurt, KAZ); (21) Avell Chitundu (ZESCO United FC).

Delanteras: (7) Ochumba Lubandji (Red Arrows FC); (9) Hellen Mubanga (Red Arrows FC); (10) Grace Chanda (Madrid CFF, ESP); (11) Barbra Banda (Shanghai Shengli WFC, CHN); (17) Rachael Kundananji (Madrid CFF, ESP); (19) Siomala Mapepa (Elite LFC), (20) Hellen Chanda (BIIK Kazygurt, KAZ).

== GRUPO D (Inglaterra, Dinamarca, China, Haití)

INGLATERRA

- Seleccionadora: Sarina Wiegman (PDB)

Porteras: (1) Mary Earps (Manchester United WFC); (13) Hannah Hampton (Chelsea FCW); (21) Ellie Roebuck (Manchester City WFC)

Defensas: (2) Lucy Bronze (FC Barcelona, ESP); (3) Niamh Charles (Chelsea FCW); (5) Alex Greenwood (Manchester City WFC); (6) Millie Bright (Chelsea FCW); (14) Lotte Wubben-Moy (Arsenal WFC); (15) Esme Morgan (Manchester City WFC); (16) Jessica Carter (Chelsea FCW)

Centrocampistas: (4) Keira Walsh (FC Barcelona, ESP); (8) Georgia Stanway (Bayern Múnich, ALE); (10) Elia Toone (Manchester United WFC); (12) Jordan Nobbs (Aston Villa); (17) Laura Coombs (Manchester City WFC); (20) Katie Zelem (Manchester United WFC)

Delanteras: (7) Lauren James (Chelsea FCW); (9) Rachel Daly (Aston Vila); (11) Lauren Hemp (Manchester City); (18) Chloe Kelly (Manchester City WFC); (19) Beth England (Tottenham Hotspur); (22) Katie Robinson (Brighton &Hove); (23) Alessia Russo (Arsenal WFC).

DINAMARCA

- Seleccionador: Lars Sondergaard

Porteras: (1) Lene Christensen (Rosenborg BK, NOR); (16) Kathrine Larsen (Brondby IF); (22) Maja Bay (FC Thy-Thisted Q).

Defensas: (3) Stine Ballisager (Valerenga IF, NOR); (4) Rikke Sevecke (Everton LFC, ENG); (5) Simone Boye (Hammarby IF, SUE); (11) Katrine Veje (Everton LFC, ING); (18) Luna Gevitz (Montpellier HSC, FRA); (19) Janni Thomsen (Valerenga IF, NOR); (23) Sofie Svava (Real Madrid CF, ESP).

Centrocampistas: (2) Josefine Hasbro (Harvard University, EEUU); (6) Karen Holmgaard (Everton LFC, ING); (7) Sanne Troelsgaard (Reading FCW, ING); (8) Emma Snerle (West Ham United WFC, ING); (12) Kathrine Kuhl (Arsenal WFC, ING); (13) Sofie Junge (Juventus FC, ITA); (14) Nicoline Sorensen (Everton LFC, ING); (15) Frederikke Thogersen (FC Internazionale, ITA).

Delanteras: (9) Amalie Vangsgaard (Paris Saint-Germain FC, FRA); (10) Pernille Harder (FC Bayern Múnich, ALE); (17) Marie Madsen (NC Courage, EEUU); (20) Signe Bruun (Olympique Lyonnais, FRA); (21) Mile Gejl (NC Courage, EEUU).

CHINA

- Seleccionadora: Shui Qingxia

Porteras: (1) Zhiu Yu (SRCB FC); (12) Xu Huan (Jiangsu LFC); (22) Pan Hongyan (Beijing BG Phoenix).

Defensas: (2) Li Mengwen (PSG, FRA); (3) Dou Jiaxing (Jiangsu LFC); (4) Linlin Wang (SRCB FC); (5) Hainan Wu (Wuhan Jiangda); (8) Wei Yao (Wuhan Jiangda); (15) Quiaozhu Chen (Meizhoy Huijun WFC), (23) Chen Gao (Changchun DZZY).

Centrocampistas: (6) Xin Zhang (SRCB FC); (9) Mengyu Shen (Celtic FC, SCO); (10) Rui Zhang (Wuham Jiangda); (13) Lina Yang (FC Levante Las Planas); (16) Lingwei Yao (Wuhan Jiangda); (17) Chengshu Wu (Canberra United FC, AUS); (19) Linyan Zhang (GC Zurich, SUI); (21) Yasha Gu (Wuhan Jiangda).

Delanteras: (7) Wang Shuang (Racing Lousville, USA); (11) Shanshan Wang, (Wuham Jiangda) ; (14) Jiahui Lou (Wuham Jiangda); (18) Jiali Tang (SRCB FC); (20) Yuyi Xiao (SRCB FC).

HAITÍ

- Seleccionador: Nicolas Delepine (FRA)

Porteras: (1) Kerly Theus (Miami City, EE.UU.); (12) Nahomie Ambroise (Sin Equipo); (23) Lara Larco (Georgetown Hoyas, EE.UU.)

Defensas: (2) Chelsea Surpris (Grenoble, FRA); (3) Jennyfer Limage (Grenoble, FRA); (4) Tabita Joseph (Stade Brest, FRA); (5) Maudeline Moryl (Grenoble, FRA); (13) Betina Petite-Frere (Stade Brest, FRA); (14) Esthericove Joseph (Exafoot); (16) Milan Pierre-Jerome (George Washington Colonials, EE.UU.); (20) Kethna Louis (Stade Reims, FRA); (21) Ruthny Mathurin (Ragin Cajuns, EE.UU.)

Centrocampistas: (6) Melchie Dumonay (Stade Reims, FRA); (8) Danielle Etienne (Fordham Rams, EE.UU.); (9) Sherly Jeudy (sin equipo); (18) Noa Ganthier (Weston Fury, EE.UU.); (19) Dayana Pierre-Louis (GPSO 92 Issy, FRA)

Delanteras: (7) Batcheba Louis (Fleury, FRA); (10) Nerilia Mondesir (Montpellier, FRA); (11) Roseline Eloissant (Nantes, FRA); (15) Darlina Joseph (Exafoot); (17) Shwendesky Josep (Zenit San Petersburgo, RUS); (22) Roselord Borgella (Dijon, FRA).

== GRUPO E (EEUU, VIETNAM, PAÍSES BAJOS, PORTUGAL)

ESTADOS UNIDOS

- Seleccionador: Vlatko Andonovski

Porteras: (1) Alyssa Naeher (Chicago Red Stars); (18) Casey Murphy (NC Courage); (21) Aubrey Kingsbury (Washington Spirit).

Defensas: (3) Sofía Huerta (OL Reign); (4) Naomi Girma (San Diego Wave FC); (5) Kelley Ohara (NJ/NY Gotham FC); (12) Alana Cook (OL Reign); (14) Emily Sonnett (OL Reign); (19) Crystal Dunn (Portland Thorns FC); (23) Emily Fox (NC Courage).

Centrocampistas: (2) Ashley Sánchez (Washington Spirit); (8) Julie Ertz (Angel City FC); (9) Savannah Demelo (Racing Louisville FC); (10) Lindsey Horan (Olympique Lyonnais, FRA) (16) Rose Lavelle (OL Reign); (17) Andi Sullivan (Washington Spirit); (22) Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC).

Delanteras: (6) Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC); (7) Alyssa Thompson (Angel City FC); (11) Sophia Smith (Portland Thorns FC); (13) Alex Morgan (San Diego Wave FC); (15) Megan Rapinoe (OL Reign); (20) Trinity Rodman (Washington Spirit).

VIETNAM

- Seleccionador: Duc Chung Mai

Porteras: (1) Thi Kieu Oanh Dao (Hanoi WFC); (14) Thi Kim Thanh Tran (Ho Chi Minh City WFC); (20) Thi Hang Khong (Than Khoang San FC).

Defensas: (2) Thi Thu Thuong Luong (Than Khoang San FC); (3) Thi Kieu Chuong (Ho Chi Minh City WFC); (4) Thi Thu Tran (Ho Chi Minh City WFC); (5) Thi Loan Hoang (Hanoi WFC); (6) Thi Thuy Nga Tran (Thai Nguyen T& WFC); (13) Thi Diem My Le (Than Khoang San FC); (17) Thi Thu Thao Tran (Ho Chi Minh City WFC); (22) Thi My Anh Nguyen (Thai Nguyen T& WFC).

Centrocampistas: (7) Thi Tuyet Dung Nguyen (Phong Phu Ha Nam FC); (8) Thi Thuy Trang Tran (Ho Chi Minh City WFC); (10) Thi Hai Linh Tran (Hanoi WFC); (11) Thi Thao Thai (Hanoi WFC); (16) Thi Van Duong (Than Khoang San FC); (19) Thi Thanh Nha Nguyen (Hanoi WFC); (21) Thi Van Su Ngan (Hanoi WFC); (23) Thi Bich Thuy Nguyen (Ho Chi Minh City WFC).

Delanteras: (9) Nhu Huynh (Länk Vilaverdense, POR); (12) Hai Yen Pham (Hanoi WFC); (15) Thi Thuy Hang Nguyen (Than Khoang San FC); (18) Thi Hoa Vu (Hanoi WFC).

PAÍSES BAJOS

- Seleccionador: Andries Jonker

Porteras: (1) Daphne Van Domselaar (Aston Villa LFC, ING); (16) Lize Kop (AFC Ajax); (23) Jacintha Weimar (Feyenoord Rotterdam)

Defensas: (2) Lynn Wilms (VfL Wolfsburgo, ALE); (3) Stefanie Van der Grant (Sin equipo); (4) Aniek Nouwen (Chelsea FCW, ING); (5) Merel Van Dongen (Atlético de Madrid, ESP); (15) Caitlin Dijkstra (FC Twente); (18) Kerstin Casparij (Manchester City, ING); (20) Dominique Janssen (Vlf Wolsfburgo, ALE).

Centrocampistas: (6) Jill Roord (Machester City, ING); (8) Sherida Spitse (AFC Ajax); (10) Danielle Van de Donk (Olympique de Lyon, FRA); (12) Jill Baijings (Bayern de Munich, ALE); (14) Jackie Groenen (París Saint Germain); (17) Victoria Pelova (Arsenal, ING); (19) Wieke Kaptein (FC Twente) ; (21) Damaris Egurrola (Olympique de Lyon, FRA)

Delanteras: (7) Lineth Beerensteyn (Juventus FC,ITA); (9) Katja Snoeijs (Everton LFC, ING); (11) Lieke Martens (Paris Saint Germain, FRA); (13) Renate Jansen (FC Twente); (22) Esmee Brugts (Sin Equipo).

PORTUGAL

- Seleccionador: Francisco Neto

Porteras: (1) Ines Pereira (Servette FC Chênois Féminin, SUI); (12) Patricia Morais (SC Braga); (22) Rute Costa (SL Benfica).

Defensas: (2) Catarina Amado (SL Benfica); (3) Lúcia Alves (SL Benfica); (4) Silvia Rebelo (SL Benfica); (5) Joana Marchao (Parma FC, ITA); (9) Ana Borges (Sporting CP); (15) Carole Costa (SL Benfica); (17) Ana Seica (SL Benfica); (19) Diana Gomes (Sevilla FC, ESP).

Centrocampistas: (6) Andreia Jacinta (Real Sociedad, ESP); (7) Ana Rute (SC Braga); (8) Andreia Norton (SL Benfica); (11) Tatiana Pinto (Levante UD, ESP); (13) Fátima Pinto (Deportivo Alavés, ESP); (14) Dolores Silva (SC Braga).

Delanteras: (10) Jéssica Silva (SL Benfica); (16) Diana Silva (Sporting CP); (18) Carolina Mendes (Sporting CP); (20) Francisca "Kika" Nazareth (SL Benfica); (21) Ana Capeta (SL Benfica); (23) Telma Encarnacao (CS Marítimo).

== GRUPO F (FRANCIA, JAMAICA, BRASIL, PANAMÁ)

FRANCIA

- Seleccionador: Herve Renard

Porteras: (1) Solene Durand (EA Guingamp); (16) Pauline Peuraud-Magnin (Juventus FC, ITA); (21) Constance Picaud (Paris Saint-Germain FC).

Defensas: (2) Maelle Lakrar (Montpellier HSC); (3) Wendie Renard (Olympique Lyonnais); (5) Elisa de Almeida (Paris Saint-Germain FC); (7) Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain FC); (13) Selma Bacha (Olympique de Lyon); (14) Aissatou Tounkara (Manchester United WFC, ING); (20) Estelle Cascarino (Paris Saint-Germain FC); (22) Eve Perisset (Chelsea FCW, ING).

Centrocampistas: (4) Laurina Fazer (Paris Saint-Germain FC); (6) Sandie Toletti (Real Madrid CF, ESP); (8) Grace Geyoro (Paris Saint-Germain FC); (10) Amel Majri (Olympique Lyonnais); (15) Kenza Dali (Aston Villa LFC, ING); (17) Lea Le Garrec (FC Fleury 91).

Delanteras: (9) Eugenie Le Sommer (Olympique de Lyon); (11) Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain FC); (12) Clara Mateo (Paris FC); (18) Viviane Asseyi (West Ham United WFC, ING); (19) Naomi Feller (Real Madrid CF, ESP); (23) Vicki Becho (Olympique de Lyon).

JAMAICA

- Seleccionador: Lorne Donaldson

Porteras: (1) Sydney Schneider (AS Sparta Prag, RCE); (13) Rebecca Spencer (Tottenham, ING); (23) Liya Brooks (Washington Cougars, EEUU).

Defensas: (3) Vyan Sampson (Heart of Midlothian, ESC); (4) Chantelle Swaby (FC Fleury 91, FRA); (5) Konya Plummer (Sin equipo); (14) Deneisha Blackwood (GSPO 92 Issy, FRA); (17) Allyson Swaby (París Saint Germain, FRA).

Centrocampistas: (2) Solai Wahington (Concorde Fire, FRA); (6) Havana Solaun (Houston Dash, EEUU); (7) Peyton McNamara (Ohio State Buckeyes, EEUU); (8) Drew Spence (Tottenham, ING); (10) Jodi Brown (Florida State Seminoles, EEUU); (12) Kaylssa Van Zanten (Notre Dame Fighting Irish, EEUU); (15) Tiffany Cameron, (Betis, ESP); (16) Paige Bailey- Gayle (Crystal Palace, ING); (18) Trudi Carter (FC Levante Las Planas, ESP); (19) Tierny Wiltshire (Houston Dast); (20) Atlanta Primus (London City Lionesses, ING); (22) Kayla McKenna (Rangers FC, ESC).

Delanteras: (9) Kameron Simmonds (Tenessee Volunteers, EEUU); (11) Khadija Shaw (Manchester City WDC, INGL); (21) Cherna Matthews (Chicago Red Stars, EEUU).

BRASIL

- Seleccionadora: Pia Sundhage (SUE)

Poteras: (1) Bárbara Michelline (CR Flamengo); (12) Leticia Izidoro (SC Corinthians); (22) Camila Fernanda (Santos FC).

Defensas: (2) Antonia Da Costa (Levante UD, ESP); (3) Kathellen Sousa (Real Madrid, ESP); (4) Rafaelle Leone Carvalho (Arsenal, ING); (6) Tamires Dias (SC Corinthians); (13) Bruninha Santos (NJ/NY Gotham FC, EEUU); (14) Lauren Leal (Madrid CFF, ESP).

Centrocampistas: (5) Luana Bertolucci (SC Corinthians); (8) Ana Vitoria (Benfica, POR); (11) Adriana Leal (Orlando Pride, EEUU); (17) Ary Borges (Racing Louisville, USA); (19) Monica Hickmann (Madrid CFF, ESP).

Delanteras: (7) Andressa Alves (AS Roma, ITA); (9) Debinha de Oliveira (FC Kansas City, EEUU); (10) Marta Vieira da Silva (Orlando Pride, EEUU); (15) Duda Sampaio (SC Corinthians); (16) Bia Zaneratto (SE Palmeiras); (18) Geyse (FC Barcelona, ESP); (20) Nycole Rayssa (Benfica, POR); (21) Kremlin Israel (NC Courage, EEUU); (23) Gabi Nunes (Levante CFF, ESP).

PANAMÁ

- Seleccionador: Ignacio Quintana (MEX)

Porteras: (1) Sasha Fabrega (CAI De La Chorrera); (12) Yenith Bailey (Tauro FC); (22) Farissa Cordoba (Club Ñañas, ECU).

Defensas: (2) Hilary Jaen (Jones College, EEUU); (3) Wendy Natis (América de Cali, COL); (4) Katherine Castillo (Tauro FC); (5) Yomira Pinzon (Deportivo Saprissa, CRC); (15) Rosario Vargas (Rayo Vallecano, ESP); (16) Rebeca Espinosa (Sporting San Miguelito); (21) Nicole de Obaldia (CS Herediano, CRC); (23) Carina Baltrip-Reyes (CS Maritimo, POR).

Centrocampistas: (6) Deysire Salazar (Tauro FC); (7) Emily Cedeño (Tauro FC); (8) Schiandra Gonzalez (Tauro FC); (10) Marta Cox (CF Pachuca, MEX); (11) Natalia Mills (LD Alajuelense, CRC); (14) Carmen Montenegro (Sporting San Miguelito); (17) Laurie Batista (Tauro FC); (20) Aldrith Quintero (Alhama FC, ESP).

Delanteras: (9) Karla Riley (Sporting FC, CRC); (13) Riley Tanner (Wahington Spirit, EEUU); (18) Erika Hernandez (CD Plaza Amador); (19) Lineth Cedeño (Sporting San Miguelito).

== GRUPO G (SUECIA, SUDÁFRICA, ITALIA, ARGENTINA)

SUECIA

- Seleccionador: Peter Gerhardsson

Porteras: (1) Zecira Musovic (Chelsea FCW, ING); (12) Jennifer Falk (BK Häcken); (21) Tove Enblom (KIF Örebro DFF).

Defensas: (2) Jonna Andersson (Hammarby DFF); (3) Linda Sembrant (Juventus FC, ITA); (4) Hanna Lundkvist (CA Atlético de Madrid Femenino, ESP); (5) Anna Sandberg (BK Häcken); (6) Magdalena Ericksson (Bayern Munich, ALE); (13) Amanda Ilestedt (Arsenal WFC, ING); (14) Nathalie Bjorn (Everton LFC, ING).

Centrocampistas: (9) Kosovare Asllani (AC Milan, ITA); (16) Filippa Angeldal (Manchester City WFC, ING); (17) Caroline Seger (FC Rosengård); (18) Fridolina Rolfo (FC Barcelona, ESP); (19) Johanna Kaneryd (Chelsea FCW, ING); (20) Hanna Bennison (Everton LFC, ING); (22) Olivia Schough (FC Rosengård); (23) Elin Rubensson (BK Häcken).

Delanteras: (7) Madelen Janogy (Hammarby DFF); (8) Lina Hurtig (Arsenal WFC, ING); (10) Sofia Jakobsson (San Diego Wave FC, EEUU); (11) Stina Blackstenius (Arsenal WFC, ING); (15) Rebecka Blomqvist (VfL Wolfsburgo, ALE).

SUDÁFRICA

- Seleccionadora: Desiree Ellis

Porteras: (1) Kaylin Swart (JVW FC); (16) Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns LFC); (21) Kebotseng Moletsane (Royal AM FC).

Defensas: (2) Lebohang Ramalepe (Mamelodi Sundowns LFC); (3) Bongeka Gamede (Univ. Of Western Cape); (4) Noko Natlou (SD Eibar, ESP); (5) Fikile Magama (Univ. Of Western Cape); (7) Karabo Dhlamini (Mamelodi Sundowns LFC); (13) Mbane Bambanani (Mamelodi Sundowns LFC); (14) Tiisetso Makhubela (Mamelodi Sundowns LFC); (18) Sibulele Holweni (Univ. Of Western Cape).

Centrocampistas: (6) Noxolo Cesane (Tigres UANL, MEX); (9) Gabriela Salgado (JVW FC); (10) Linda Motlhalo (Glasgow City FC); (15) Refiloe Jane (US Sassuolo, ITA); (19) Kholosa Biyana (Univ. Of Western Cape); (20) Robyn Moodaly (JVW FC); (22) Mapula Kgoale (TS Galaxy); (23) Wendy Shongwe (University Of Pretoria).

Delanteras: (8) Hilda Magaia (Daejeon Sportstoto WFC, COR); (11) Thembi Kgatlana (Racing Louisville FC, EEUU); (12) Jermaine Seoposenwe (FC Juárez, MEX); (17) Melinda Kgadiete (Mamelodi Sundowns LFC).

ITALIA

- Seleccionadora: Milena Bertolini

Porteras: (1) Laura Giuliani (AC Mián); (12) Rachele Baldi (Fiorentina); (22) Francesca Durante (Inter de Milán)

Defensas: (3) Orsi Benedetta (US Sassuolo); (4) Lucia Di Guglielmo (AS Roma); (5) Elena Linari (AS Roma); (13) Elisa Bartoli (AS Roma); (17) Lisa Boattin (Juventus FC); (19) Martina Lenzini (Juventus FC); (23) Cecilia Salvai (Juventus FC).

Centrocampistas: (2) Emma Severini (Fiorentina); (6) Manuela Giugliano (AS Roma); (16) Giulia Dragoni (FC Barcelona, ESP); (18) Arianna Caruso (Juventus FC); (20) Giada Greggi (AS Roma); (21) Valentina Cernoia (AC Milan).

Delanteras: (7) Sofia Cantore (Juventus FC); (8) Barbara Bonasena (Juventus FC); (9) Valentina Giacinti (AS Roma); (10) Cristiana Girelli (Juventus FC); (11) Benederra Glionna (AS Roma); (14) Chiara Beccari (US Saussuolo); (15) Annamaria Serturini (AS Roma).

ARGENTINA

- Seleccionador: German Portanova

Poteras: (1) Vanina Correa (CA Rosario Central); (12) Lara Esponda (CA River Plate); (23) Abigail Chaves, (CA Huracán)

Defensas: (2) Sachs Adriana (Santos FC, BRA); (3) Eliana Stabile (Santos FC, BRA); (4) Julieta Cruz (Boca Junior); (6) Aldana Cometti (Madrid CFF, ESP); (13) Sophia Braun (Club León, MEX); (14) Miriam Mayorga (CA Boca Junior); (8) Gabriela Chávez (CA Estudiantil Porteño).

Centrocampistas: (5) Vanesa Santana (Sporting Huelva, ESP); (7) Romina Nuñez (UAI Urquiza); (8) Daiana Falfan (UAI Urquiza); (10) Dalila Ippolito (Parma FC, ITA); (15) Florencia Bonsegundo (Madrid CFF, ESP); (16) Lorena Benitez (SE Palmeiras, BRA); (17) Camila Gomes Ares (Universidad De Concepción, CHI)

Delanteras: (9) Paulina Gramaglia (Redbull Bragantino, BRA); (11) Yamila Rodríguez (SE Palmeiras, BRA); (19) Mariana Larroquete (Club León, MEX); (20) Chiara Singarella (Kennesaw State Owis, USA); (21) Erica Loringo (CA Rosario Central); (22) Estefania Banini (CA Atlético de Madrid Femenino, ESP).

== GRUPO H (ALEMANIA, MARRUECOS, COLOMBIA, REPÚBLICA DE COREA)

ALEMANIA

- Seleccionadora: Martina Voss-Tecklenburg

Porteras: (1) Merle Frohms (VfL Wolfsburgo); (12) Ann-Katrin Berg (Chelsea FCW, ING); (21) Stina Johannes (Eintracht de Frankfurt).

Defensas: (3) Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburgo); (4) Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburgo); (5) Marina Hegering (VfL Wolfsburgo); (15) Sjoeke Nuesken (Chelsea FCW, ING); (17) Felicitas Rauch (VfL Wolfsburgo); (23) Sara Doorsoun (Eintracht de Frankfurt).

Centrocampistas: (2) Chantal Hagel (VfL Wolfsburgo); (6) Lena Oberdorf (VfL Wolfsburgo); (8) Sydney Lohmann (Bayern de Múnich); (9) Svenja Huth (VfL Wolfsburgo); (13) Sara Daebritz (Olympique de Lyonnais); (14) Lena Lattwein (VfL Wolfsburgo); (18) Melanie Leucpolz ( Chelsea FC2 , ING); (19) Klara Buehl (Bayern de Múnich); (20) Lina Magull (Bayern de Múnich); (22) Jule Brand (VfL Wolfsburgo).

Delanteras: (7) Lea Schueller (Bayern de Múnich); (10) Laura Freigang (Eintracht de Frankfurt); (11) Alexandra Popp (VfL Wolfsburgo); (16) Nicole Anyomi (Eintracht de Frankfurt).

MARRUECOS

- Seleccionador: Reynald Pedros (FRA)

Porteras: (1) Khadija Er-rmichi (As Far); (12) Assia Zouhair (SCC Mohammédia); (22) Ines Arouaissa (AS Cannes)

Defensas: (2) Zineb Redouani (AS Far); (3) Nouhaila Benzina (AS Far); (5) Nesryne El Chad (Lille OSC, FRA); (10) Najat Badri (AS Far); (13) Sabah Seghir (UC Sampdoria, ITA); (14) Rkia Mazrouai (Sporting Charleroi, BEL); (17) Hanane Ait El Haj (AS Far) ; (21) Yasmin Mrabet (Levante Las Planas, ESP).

Centrocampistas: (4) Sarah Kassi (FC Fleury, FRA); (6) Elodie Nakkach (Servette FC Chênois, SUI); (8) Salma Amani (FC Metz, FRA); (16) Anissa Lahmari (EA Guigamp, FRA); (18) Kenza Chapelle (FC Fleury, FRA); (20) Sofia Bouftini (RS Berkane).

Delanteras: (7) Ghizlane Chebbak (AS Far); (9) Ibtissam Jraidi (Al Ahli SC); (11) Fatima Tagnaout (AS Far); (15) Fatima Gharbi (CE Europa, ESP); (19) Sakina Ouzraoui (RSC Anderlecht, BEL); (23) Rosella Ayane (Tottenham Hotspur FCW, ING).

COLOMBIA

- Seleccionador: Nelson Abadia

Porteras: (1) Catalina Perez (Avaí FC Femenino, BRA); (12) Sandra Sepulveda (Independiente Medellín); (13) Natalia Giraldo (América De Cali).

Defensas: (2) Manuela Vanegas (Real Sociedad, ESP); (3) Daniela Arias (América De Cali); (14) Angela Baron (Atlético Nacional); (15) Ana Guzman (Deportivo Pereira); (17) Carolina Arias (Atletico Junior); (19) Jorelyn Carabali (Atletico Mineiro, BRA); (20) Monica Ramos (Grêmio FCPA, BRA); (22) Daniela Caracas (RCD Espanyol, ESP).

Centrocampistas: (4) Diana Ospina (America De Cali); (5) Lorena Bedoya (Real Brasil CF, BRA); (6) Daniela Montoya (Atlético Nacional); (7) Camila Reyes (Independiente Santa Fe); (8) Marcela Restrepo (DUX Logroño, ESP); (10) Leicy Santos (CA Atlético Madrid Femenino, ESP); (16) Lady Andrade (Real Brasil CF, BRA).

Delanteras: (9) Mayra Ramirez (Levante UD, ESP); (11) Catalina Usme (América De Cali); (18) Linda Caicedo (Real Madrid CF, ESP); (21) Ivonne Chacon (Valencia CFF, ESP); (23) Elexa Bahr (América De Cali).

REPÚBLICA DE KOREA

- Seleccionador: Colin Bell (ING)

Porteras: (1) Younggeul Yoon (BK Häcken, SUE); (18) Jungmi Kim (Steel Red Angels); (21) Jesu Ryu (Seoul City).

Defensas: (2) Hyojoo Choo (Suwon FC Women); (3) Hyeji Hong (Steel Red Angels); (4) Shim Seoyeon (Suwom FC Women); (6) Seonjoo Lim (Steel Red Angels); (16) Selgi Jang (Steel Red Angel); (17) Young Lee (Madrid CFF); (20) Hyeri Kim (Steel Red Angels).

Centrocampistas: (5) Yinji Kim (Sumo FC Women); (8) Sohyun Cho (Sin Equipo); (9) Geummin Lee (Brighton &Hove Albion, ING); (10) Soyuz Ji (Suwon FC Women); (14) Eunha Jeon (Suwon FC Women); (15) Garam Chun (Hwacheon KSPO); (22) Yebin Bae (Uiduk University).

Delanteras: (7) Hwayeon Son (Steel Red Angels) ; (11) Yuri Choe (Steel Red Angels); (12) Mira Moon (Suwon FC); (13) Enunsun Park (Seoul City); (19) Casey Phair (Players Development Academy, EEUU); (23) Chaerim Kang (Steel Red Angels)- EFE

