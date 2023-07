Fernando y Guillermo, los anónimos "escultores" de Carlos Rodríguez

Carlos de Torres

Sallanches (Francia), 17 jul (EFE).- Toda figura del deporte ha tenido unos inicios dirigidos por "escultores" anónimos que con su trabajo de formación que con los años han logrado resultados asombrosos. Es el caso del español Carlos Rodríguez (Almuñecar, 22 años), tercero en el Tour de Francia. Sus inicios tuvieron la suerte de chocar de bruces con dos románticos del ciclismo: Fernando Espina y Guillermo Gutiérrez.

Fernando Espina, director del equipo andaluz Bicicletas Valdayo en la localidad de Bollullos del Condado (Huelva), fue el director de "Carlitos" en categoría cadetes desde que lo reclutó en 2015. Guillermo Gutiérrez fue su técnico 2 años en juveniles en la estructura de la Fundación Alberto Contador. Ambos coinciden: "Ante todo una gran persona, muy responsable, solidario en carrera y un campeón en potencia" desde que lo conocieron.

LA CATEGORÍA CADETE SE LE QUEDÓ PEQUEÑA

Espina recuerda en entrevista con EFE que Rodríguez fue reclutado en 2015 por el Club Bollullos del Condado para ir a los Campeonatos de España de Lorca, donde fue vigésimo. "Después de la carrera hablé con los padres para que viniera con nosotros en la categoría infantil y cadete. Lo fiché y empezó a ganar todo. En Andalucía corría en cadete y juveniles a la vez porque cadete le venía pequeño", recuerda.

El técnico andaluz recuerda que tenía problemas para que su equipo compitiera fura de Andalucía porque "no nos conocían" y no les invitaban. "En la primera Vuelta, en Valdepeñas, año 2016, ganó Carlos y ya empezaron a conocernos en todos los sitios. Ahora ya no tenía que llamar, nos llamaban".

Tras arrasar en todas las competiciones, en el segundo año entró Juan Ayuso y las cosas cambiaron algo. "En la Vuelta a Alicante nos ganó por 2 segundos, pero solo esa vez". Ya en juveniles ganó 2 veces la Vuelta al Besaya y entró en acción el responsable de los juveniles de la Fundación Alberto Contador.

"Le dije que Carlos se salía del tapiz, que había un campeón futuro, y con un carácter único. "Una vez pinchó, me puse nervioso, y con 16 años él me tranquilizó a mí. Y en los viajes los chicos iban en la furgoneta jugando y él estudiando", rememora Fernando Espina.

UN CORREDOR SEÑOR Y UN SEÑOR CORREDOR

Guillermo Gutiérrez (Cantabria, 36 años) fue durante dos años responsable de los juveniles en la Fundación Alberto Contador, actualmente se ocupa del equipo Vino Team, del kazajo Alexandre Vinokurov.

"Lo vi ganar en la Vuelta al Besaya 2016 siendo cadete de primer año y ganó. Hablé con él y su familia, volvió en 2017 y venció de nuevo. Le animé para que entrara en el campus de la Fundación Contador.

"Ya me dijo Fernando Espina que Carlos tenía unos números impresionantes, que destacaba del resto. En el Besaya me llamó la atención su forma de correr, siempre al ataque, incluso yendo de líder, pero ganaba sin humillar, para ser protagonista, siendo buen compañero ante todo", recuerda.

Los resultados en la Fundación Contador tampoco tardaron en llegar, fue tercero en el Europeo, ganó la Bizkaiko Itzulia, segundo en la Vuelta al Besaya, dejando ganar a un compañero, Alex Martin, actualmente en el Eolo Kometa Kometa.

"En el segundo año como juvenil lo ganó todo y entró en contacto con su representante aseactual Giuseppe. Carlos Rodríguez se saltó la categoría sub'23 por las expectativas que estaba despertando. Después llegó el Ineos, que se fijó en el andaluz, y hasta hoy.

"No me extraña lo que esté consiguiendo, pero los números los tenía desde muy joven. Era una clara apuesta para una carrera de tres semanas. En la última Vuelta se cayó yendo cuarto y acabó séptimo. Ahora ha dado un salto de calidad", comenta.

Gutiérrez no tiene dudas de que el horizonte de Carlos Rodríguez es ilimitado.

"Puede ganar un Tour, ¿por qué no? Lo digo con los números, es el mejor después de Vingegaard y Pogacar", refiriéndose a los registros en vatios/kilo y volumen máximo de oxigeno. "En juveniles tenía números de profesional", dice.

El técnico cántabro confía totalmente en el ciclista granadino, pero ante todo subraya su dimensión humana.

"Carlos siempre es muy humilde, muy buen compañero, solidario. En las carreras sabía que si arrancaba nadie le iba a seguir. Como Indurain, es un corredor señor", EFE

