Dani Martín: "Necesito volver a ser importante después de un año sin jugar"

Andorra La Vella, 17 jul (EFE).- Dani Martín, el cuarto fichaje del FC Andorra, tiene ganas de reivindicarse después de un año sin jugar ni un minuto con el Málaga: el portero, de 25 años, llega libre después de rescindir su contrato con el Real Betis Balompié.

"Necesito volver a ser importante después de un año casi sin jugar", aseguró el portero asturiano, en su presentación oficial con el club del Principado.

El de Gijón firma para las dos próximas temporadas y lucirá el dorsal 25. Formado en el Sporting de Gijón y llegó a jugar en el primer equipo, pero en el 2019 el Real Betis Balompié lo fichó a cambio de 4,5 millones de euros.

"La opción de venir al FC Andorra surgió cuando finalice mis vacaciones. Me reuní con mi agencia de representación y antes de eso ya recibí un mensaje de Eder Sarabia que ya me hizo pensar en la decisión que iba a tomar", recordó Dani Martín, que en el 2017 debutó con el primer equipo de su ciudad en un partido de Copa del Rey contra el Numancia.

Dani Martín, campeón de Europa con la selección española sub-19, tiene claro a lo que viene. Delante tendrá una dura competencia con Nico Ratti y Raúl Lizoain ya que Marc Vidal apunta a salir cedido al Barça Atlètic.

"Venir aquí es la mejor decisión por mi estilo de juego. Un club que está creciendo mucho y que tiene grandes planes de futuro". Confesó que el juego que practica el equipo dirigido por Eder Sarabia le atrae. "Me atrajo mucho. Es el estilo que más se asimila a lo que a mí me gusta".

Sobre la rivalidad que tendrá en el puesto, Dani Martín le quito hierro. "No depende de mi las rotaciones que hace el entrenador en este puesto. Lo que depende de mi es entrenar cada día y crecer como futbolista. Por tanto, entrenaré al máximo y me exigiré el 100%. Lógicamente todos queremos jugar los máximos de minutos posible".

También describió a sus actuales compañeros en la portería. "Nico el año pasado salía en cada resumen de la semana. Es un portero muy explosivo y que entiende el futbol que se práctica aquí. Raúl Lizoain tiene más experiencia y lleva muchos años compitiendo al máximo nivel. No jugó tanto el año pasado y necesita ganar en confianza y Marc Vidal lo conozco de cuando estuvo en el Betis Deportivo, pero fue el año de la pandemia. Se le ve un portero joven y que además tiene experiencia en dos grandes filiales".

Su año en blanco espera que no le pase factura. "Ha sido una temporada muy complicada. Cuando no tienes oportunidades de entrar le das mucho a la cabeza y espero que está nueva temporada, que no empezaré al 100% después de un año sin jugar, coja sensaciones y sentirme otra vez igual como hace dos temporadas en Málaga", sentenció Dani Martín.

Jaume Nogués, director deportivo del FC Andorra, aseguró que no tenían previsto hacer cambios en la portería. "Eso sí, cuando vimos la opción de Dani Martín nos tiramos a por ella. Siempre estamos abiertos a todo".

Además, el arquitecto del nuevo proyecto reconoció que Álex Petxarromán y Anderson Arroyo apuntan a ser los próximos fichajes. El primero está trabajando su rescisión con el Athletic Club después de estar cedido la temporada pasada. Y el segundo, lateral derecho colombiano que pertenece al Liverpool, podría llegar como cedido después de militar en el Alavés Deportivo. "Nos interesan los dos jugadores y están bastante encarrilados. Esperamos tener novedades en breve".

Sobre el futuro de Mika Mármol, Jaume Nogués también habló. "Hay diferentes clubs que han mostrado interés, pero nos remitimos a su cláusula de rescisión. Nosotros lo queremos aquí sí o sí. Estamos encantados con él y su presencia aquí es muy importante. Pienso que no tenemos que estar preocupados por su futuro y confio en que seguirá aquí al 100%".

El primer partido amistoso de está pretemporada se disputa el miércoles (19 horas) contra el Toulouse de la Ligue 1 en el campo de entrenamiento anexo del club francés. EFE

