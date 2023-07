Wout Poels:"Siempre soñé con ganar una etapa en el Tour"

Saint-Gervais Mont Blanc (Francia), 16 jul (EFE).- El neerlandés Wout Poels (Bahrain Victorious) calificó de "increíble" su soñada primera victoria en el Tour de Francia, en la que fluyeron las emociones al recordar a su compañero suizo Gino Mader, recientemente fallecido por una caída en la Vuelta a Suiza.

“Siempre soñé con ganar una etapa en el Tour. Sobre todo, con lo que pasó en el equipo en las últimas tres semanas con Gino, vinieron todas las emociones. Es simplemente increíble. Gané un "monumento" y ahora una etapa en el Tour. Estoy súper feliz", dijo Poels en meta.

Poels (Vernay, 35 años) logró la victoria en solitario con un ataque a 10,7 km de meta que hizo inútil la persecución de sus rivales.

"Comencé a creer que podía ganar sólo en el último kilómetro. Pensé que tenía que seguir luchando hasta el final, debía ir a toda velocidad. Es increíble lo que siento ahora", explicó.

El corredor neerlandés comentó las dificultades que pasó hasta llegar al Tour de Francia, donde ha contado con la confianza plena del equipo.

"Me enfermé en el campamento en altitud y tuve que saltarme el Dauphiné. Fui al Tour de Eslovenia. Por suerte, fue muy bien y el equipo me llevó al Tour depositando la confianza. Mi director, Roman Kreuziger, me dijo: "Oye, Wout, vamos a estar allí hasta la tercera semana". Y aquí estamos", concluyó. EFE

