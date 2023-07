Vox interrumpe su mitin en Badalona para exigir a los Mossos que disuelvan una protesta

(Actualiza la NA7251 con más declaraciones de Ignacio Garriga)

Barcelona, 16 jul (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha interrumpido este domingo por la tarde su discurso en un mitin en Badalona (Barcelona) para exigir a los Mossos d'Esquadra que disuelvan una protesta que tenía lugar a escasos metros del acto.

En el mitin, convocado muy cerca de la playa, en una zona céntrica de Badalona, debían intervenir Ignacio Garriga; el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga; el vicepresidente de Acción Política del partido, Jorge Buxadé; y el candidato al Congreso por Barcelona, Juan José Aizcorbe.

Un grupo de manifestantes, algunos con banderas independentistas y con el arco iris del colectivo LGTBI, se ha situado unos metros por detrás de la zona reservada para el acto y han llevado a cabo una protesta mientras intervenía Ignacio Garriga, que ha decidido interrumpir su discurso.

"Voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo hasta esta gente, hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desalojen", ha exclamado Garriga, que ha golpeado el micrófono del atril y ha salido disparado hacia la zona donde estaban los manifestantes, para denunciar la proximidad con la que se les permitía llevar a cabo su protesta.

Los agentes de los Mossos destinados a garantizar la seguridad del acto se han interpuesto entre los manifestantes y los asistentes al mitin de Vox, que han intercambiado gritos en unos momentos de tensión.

Garriga ha vuelto posteriormente al atril: "Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar. Aquí no hay libertad política", ha afirmado, mientras los Mossos desplegaban un cordón policial para mantener a los manifestantes alejados del acto electoral de Vox.

"Es absolutamente intolerable que no se disuelva una manifestación ilegal a tan solo cinco metros de un mitin político", ha denunciado Garriga.

GARRIGA PIDE "BALAS DE GOMA Y PORRAZOS" CONTRA LOS MANIFESTANTES

Posteriormente, Garriga ha cargado contra el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por "permitir una campaña electoral donde no se ha respetado la libertad política", ya que se han lanzado "piedras, huevos y amenazas" contra cargos públicos de Vox.

Garriga ha lamentado que los Mossos hayan "permitido a cuatro energúmenos" acercarse a su mitin en Badalona, "cuando lo que tenían que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad es soltar bolas de goma y porrazos para lanzarlos a su casa".

"Esto es lo que tiene que hacer el conseller de Interior, y no permitir que esta gentuza esté a cuatro metros", ha añadido. EFE

