Vingegaard: "Quizá debí atacar a Tadej, pero mi objetivo es no perder su rueda"

Saint-Germain (Francia), 16 jul (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, líder de la prueba, se mostró satisfecho del resultado de la decimoquinta etapa del Tour, que acabó en tablas en su lucha con el esloveno Tadej Pogacar, y aseguró que quizá debió atacarle, pero que su objetivo es mantenerse a su rueda.

"Nos estamos vigilando todo el tiempo, por mi parte solo pienso en estar a su lado, es mi objetivo (...) Hoy me encontraba bien, quizá debía atacar, pero estamos en una suerte de juego de póker de farol entre ambos y cuando ha saltado Adam Yates he pensado que no tenía sentido salir", indicó.

Vingegaard señaló que nunca ha perdido la confianza y señaló que está deseando que lleguen los próximos días para afrontar las etapas decisivas que quedan.

En particular, indicó que el recorrido de la contrarreloj, llana en la primera parte y en ascenso al final, es buena para sus características: "Es corta pero me gustan las cronos cortas, es difícil encontrar el ritmo y me gusta cuando hay muchos cambios de ritmo".

Aunque será el último en tomar la salida de la cronometrada, aseguró que no mirará las referencias de los demás y se centrará en hacerlo lo mejor posible.

Sobre el hecho de que la mejora del rendimiento pueda reavivar las sospechas sobre el retorno del dopaje al pelotón, Vingegaard indicó que "es normal por el pasado que tiene el ciclismo" e invitó a "seguir siendo escépticos para que no se repita el pasado", pero consideró que la mejoría a la modernización "de la nutrición, los entrenamientos, el material,...".