Van Aert: "Tengo mucha moral, nunca me desanimo"

Saint Gervais Mont Blanc (Francia), 16 jul (EFE).- Después de dos segundos puestos y un tercero, pero sin victorias aún, el belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) se muestra feliz con estos resultados, pero recuerda su intención de ganar, por lo que no bajará los brazos.

"Estoy muy feliz con estos resultados, pero hoy no tuve más fuerzas, y solo uno ha sido mejor que yo. Yo creía en ello, pero en la última subida las piernas hablan. Creo que lo había manejado bien antes de eso, la última subida la empecé con ventaja", explicó en meta el belga.

Van Aert admitió que el vencedor de la etapa en Saint Gervais, el neerlandés Wout Poels, "fue demasiado rápido".

"Sabía que era una subida larga y que no podía volarme por los aires, busqué mi propio ritmo, con la esperanza de que se detuviera. Pero rompí primero", dijo.

"He demostrado que todavía tengo mucha moral. Nunca me he desanimado", concluyó.