Valero cumple y gana su octavo título nacional, Lois da la sorpresa en la carrera femenina

Redacción deportes, 16 jul (EFE).- El líder del ranking mundial de bicicleta de montaña, David Valero, del BH Coloma Team, ha logrado este domingo su octavo título nacional de bicicleta de montaña en Sabiñánigo (Huesca) en un circuito que ha visto como la gallega Lara Lois daba la sorpresa en la carrera femenina y ganaba a Rocío del Alba García, que ha liderado la prueba hasta el último medio kilómetro.

David Valero era la gran atracción del Campeonato de España, una cita que reúne a los mejores corredores nacionales aunque pocos en el pelotón son totalmente profesionales; y entre ese pequeño grupo, Valero era el favorito sin ninguna duda.

Además, contaba con sus compañeros del BH Coloma Team para impedir que David Campos, del Orbea, demostrara que ahora mismo es el principal aspirante a recoger el "cetro" español de este deporte, aunque a Valero le queda "cuerda" para bastante tiempo.

El medallista olímpico marcó el ritmo desde el inicio y pronto dejó atrás a la mayor parte del pelotón; para la segunda vuelta solo habían podido quedarse con él Campos, los otros corredores del BH Coloma Team, Jofre Cullel y Pablo Rodríguez, y otro ciclista vinculado a la estructura BH, Ismael Esteban.

Los cinco hicieron la mitad de la carrera solos, fueron doblando a algunos participantes y marcando un ritmo que solo ellos podían aguantar.

Pero además, los corredores del BH trabajaron para "lanzar" a Valero y a mitad de carrera él marcó un golpe de pedal que dejó atrás a los demás; ya nunca tuvo compañeros y pudo hacer el resto de la prueba sin riesgos, para llegar a la meta con más de un minuto y medio de ventaja sobre Campos.

El ciclista del Orbea siguió su propia táctica para ser segundo y en la última subida atacó a Cullel, que no pudo responder y llegó a meta a diez segundos para completar el podio.

Mucho más sorprendente resultó la carrera femenina, en la que todo parecía establecido para que Rocío del Alba García revalidara su título nacional.

La ciclista del BH Coloma Team ha afrontado el Campeonato de España como una prueba de su estado físico, dado que hace un mes fue operada de la clavícula; el viernes logró la plata en la prueba corta y hoy parecía que no tendría rivales.

De hecho, lideró la carrera casi desde el inicio y pronto estableció una ventaja clara sobre la siguiente, la gallega Lara Lois.

Esa ventaja se mantuvo en más de un minuto casi toda la carrera y en varios tramos parecía que la ciclista del BH iba muy cómoda, mientras Lois sufría.

Pero en el último kilómetro Rocío del Alba sufrió una "pájara", quizás porque no se había regulado bien antes, y perdió todo lo que tenía ganado, tanto que la gallega la superó en la última subida y se fue derecha a por la victoria.

Entró en meta con una clara ventaja sobre Rocío del Alba, que tampoco tuvo problemas para se segunda porque tenía un margen muy amplio sobre la catalana Noemí Campos, que completó el podio.

Cuarta fue la navarra Estíbaliz Sagardoy, que se proclamó campeona nacional sub-23, un titulo que en la prueba masculina -que se disputó por separado- fue para el menorquín Francesc Barber, del equipo Primaflor Mondraker.

PREPARACIÓN PARA EL MUNDIAL

Tras la prueba, David Valero ha subrayado que se siente "muy contento" por poder sumar su octavo título nacional y ha agradecido el trabajo hecho por sus compañeros para "seleccionar" la carrera en la primera parte de la prueba.

El andaluz ha afirmado que se siente "muy bien" y ahora solo piensa en preparar el Campeonato del Mundo que se celebra dentro de tres semanas en Glasgow (Escocia) "a donde voy con muchas ganas" porque "el año pasado me quedé cerca" del oro "y quiero dar un paso más".

Por su parte, Rocío del Alba ha explicado que en la recta final "me ha dado una pájara, hasta me he mareado" y "me he quedado sin fuerzas, se me ha hecho bola el acabar" pero "tampoco quiero olvidar que hace un mes estaba en la cama por una operación de clavícula, así que tampoco puedo pedir más".

"Venía aquí a probarme y a tratar de ganar, pero a veces pasan estas cosas y ahora lo que hay que hacer es preparar bien el Mundial, en donde seguro que estaré mejor", ha afirmado la ciclista del equipo riojano BH Coloma Team.

La corredora que le adelantó en el último kilómetro, Lara Lois, ha admitido que no se cree haber ganado "pero durante toda la carrera me he planteado darlo todo para pillar a Rocío, no me he hundido y aunque hacía mucho calor he tenido suerte al final", ha admitido la nueva Campeona de España.

EFE

ep/jag