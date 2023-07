Osasuna refuerza su filial con el griego Michelis

Pamplona, 16 jul (EFE).- El Club Atlético Osasuna ha logrado la cesión del futbolista griego Nikos Michelis procedente del Mirandés para su filial, el Promesas, con una opción de compra voluntaria de 300.000 euros por la totalidad de sus derechos.

Nikolaos ‘Nikos’ Michelis, de 22 años, es un central zurdo de proyección que cuenta con un poderoso juego aéreo gracias a sus 192 centímetros de estatura. A sus 22 años, viene de disputar 16 partidos con el Mirandés en Segunda División.

Al conjunto burgalés había llegado procedente del A. C. Milan, previa cesión al Willem II de la Primera División holandesa, donde completó 13 partidos.

El gigante italiano lo había fichado en el 2019 procedente del Asteras Trípolis de su país natal. Como rossonero, disputó 47 encuentros en dos temporadas en su equipo ‘primavera’.

Asimismo, Michelis también cuenta con una trayectoria internacional relevante en categorías inferiores, ya que ha jugado con las selecciones sub 18, sub 19 y sub 21 de Grecia. Con esta última, disputó la fase de clasificación para el europeo recientemente finalizado. EFE

