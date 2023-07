Moreno pide que "se haga todo lo posible" para que todos los ciudadanos puedan votar

Dos Hermanas (Sevilla), 16 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este domingo que "se fortalezcan, se refuercen y se haga todo lo que se tenga que hacer en medios materiales y humanos para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto" el próximo 23 de julio.

En declaraciones a los medios de comunicación en Dos Hermanas (Sevilla), ha indicado que la convocatoria en verano ha llevado a que muchos ciudadanos hayan tenido que optar al voto por correo como única posibilidad para ejercer su derecho democrático y constitucional al voto.

"De los más de 2,6 millones de votos por correo solicitados en España, una parte muy importante, más de 400.000 lo han sido por andaluces", ha resaltado Moreno, quien ha indicado muchos "se han encontrado con el problema de que no le ha llegado la papeleta antes de salir de vacaciones".

Ante esta realidad, ha pedido a esos ciudadanos que "hagan todo lo posible por reclamar y reivindicar que le llegue la papeleta del voto, que estén muy encima. Si están en un hotel se lo pueden llevar al mismo hotel" y ha demandado a Correos que "haga lo imposible para que le llegue a todo el mundo que ha pedido el voto por correo su documentación y su papeleta para que definitivamente ese voto sea útil".

Ha insistido en que la convocatoria de las elecciones en verano ha sido una decisión de "exclusivamente del señor Sánchez" sabiendo que la participación "evidentemente es menor" y que muchos ciudadanos iban a tener que pedir el voto por correo.

Por ello, Moreno ha insistido en que se refuercen los medios y en pedir a los andaluces a los que aún no les ha llegado la documentación que "hagan un seguimiento y hasta que no le lleguen su papeleta que no pare porque ahí está su derecho y su capacidad". EFE

