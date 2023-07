La CUP acusa a ERC y JxCat de "no concretar" sus condiciones para apoyar una investidura

Barcelona, 16 jul (EFE).- El candidato de la CUP al Congreso, Albert Botran, ha acusado a ERC y a JxCat de no concretar sus condiciones para apoyar una posible investidura de la izquierda, mientras los anticapitalistas la condicionan al compromiso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Botran lo ha afirmado este domingo por la mañana en una rueda de prensa que ha ofrecido en Barcelona, en los Jardines de las Tres Chimeneas, en el distrito de Sants-Montjuïc.

"Nosotros defendemos una propuesta que no ha de ser únicamente asumida por la CUP: hacer valer los votos independentistas para pedir un referéndum de autodeterminación. Ningún candidato merece los votos de la CUP si no se compromete a hacer un referéndum (...). Los otros dos partidos independentistas no concretan en qué basarían su apoyo y creemos que nosotros hacemos bien de apuntar en una dirección concreta", ha expuesto Botran.

Ahondando en su respuesta, el cabeza de lista de la CUP ha argumentado que el referéndum es una "cuestión de mínimos democráticos" y que sirve "tanto para dar voz a los del sí como a los del no".

ETA Y LA HIPOCRESÍA DEL "ESPAÑOLISMO"

Botran también ha criticado el uso de ETA en el discurso de los partidos de derecha en la campaña electoral y ha asegurado que "el españolismo ha utilizado a ETA como argumento sin escrúpulos".

Además, ha comentado que esta utilización demuestra hipocresía porque, según él, el discurso de la derecha durante años fue que con el fin de los atentados se podría discutir cualquier cosa: "Decían que sin violencia se podía hablar de todo y se ha demostrado que es mentira. Se ha demostrado con el conflicto catalán, en el que no ha habido lucha armada y se le ha tratado prácticamente igual que al conflicto vasco, es decir, con penas desproporcionadas y represión".

EFE

1012094

rvm/hm/jlg