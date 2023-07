Feijóo asemeja políticos sin experiencia a ir a quirófano con cirujanos que no han operado

Madrid, 16 jul (EFE).- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha dado su segundo mitin de este domingo en Guadalajara, donde ha mostrado su rechazo a elegir políticos sin experiencia y ha usado para ello un símil médico.

"Quién iría al hospital de Guadalajara y entraría en quirófano con un cirujano que no ha operado nunca a ningún paciente. No creo que se deban elegir políticos que no han gestionado nunca nada porque eso es una gestión de alto riesgo", ha advertido.

El candidato del PP ha vuelto a llamar al voto útil en este mitin, en el que también han intervenido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el número uno al Congreso por la provincia, Antonio Román.

Sin hacer una mención explícita a Vox, Feijóo ha reivindicado la experiencia de gestión del Partido Popular frente a "partidos que no han gobernado nunca" pero "tienen soluciones para todos" y ha defendido que a España no le interesan ni la "división" ni la "bronca de unos y de otros".

Por eso pide una "victoria extraordinaria que dé una mayoría para gobernar España sin chantajes y condiciones que pongan aquellos que han sacado un puñado de votos y de diputados" y ha advertido de que solo la papeleta del PP garantiza el cambio y "derogar el sanchismo".

De la importancia del voto útil ha hablado Paco Núñez, que ha culpado a la dispersión del voto de la continuidad del socialista Emiliano García Page como presidente de Castilla-La Mancha en las elecciones del 28 de mayo.

Si el voto se hubiese concentrado en el PP los "votos del cambio" tendrían mayoría absoluta con 18 escaños y el PSOE, que se impuso por la mínima, habría quedado por detrás con 15, ha defendido.

Y ha advertido que "de nada" valdrá lamentarse el 23J si de "buena fue" el elector piensa que ha cogido una papeleta contra Pedro Sánchez y su papeleta solo ha servido para que continúe y vuelva a poner un "Gobierno Frankenstein 3.0".

"Decir que en Guadalajara se vota a Vox puede ser sinónimo de que los votos se tiran a la basura", ha advertido por su parte el cabeza de lista al Congreso por esta provincia. EFE

