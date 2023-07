Carlos Rodríguez: "Tengo varios rivales por el podio"

Saint-Germain (Francia), 16 jul (EFE).- El español Carlos Rodríguez se mostró satisfecho con su resultado en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, en la que logró distanciar a algunos rivales por el tercer puesto del podio, pero vio cómo se le acercó el británico Adam Yates, que ahora es cuarto a 19 segundos.

"He perdido algo de tiempo con Adam, que ha estado de diez hoy, pero bueno, por otro lado hemos sacado tiempo a los demás favoritos, así que contentos con el balance", aseguró el ciclista del Ineos a TVE.

Rodríguez logró distanciar en particular al australiano Jai Hindley, que estaba a un segundo y ahora está a 1.17.

Pero se negó a designar un rival principal en la lucha por el tercer puesto: "No sé quien será mi rival, tengo que seguir luchando a tope y estar lo más adelante posible, frente a Adam Yantes, Hindley o cualquier otro".

El español consideró "muy dura" la etapa y aseguró que trató de "seguir el ritmo", pero reconoció que Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar "tiene un punto más" que él.

"No me veía con piernas para seguirlos, así que he tratado de subir lo más rápido que podía (...) Tenía buenas piernas pero no tan buenas como los otros tres, pero estoy contento con las sensaciones, con seguir estando ahí, con no haber fallado y espero seguir así la semana que queda", indicó.

Rodríguez tiene por delante una contrarreloj en subida y una dura etapa en los Alpes antes de la penúltima jornada en los Vosgos.

"Ahora hay que pensar en estas dos próximas etapas, que serán claves. La contrarreloj y la de Courchevel puede que sea donde se decida la clasificación de este Tour. Ahora toca recuperar, aprovechar el día de descanso y a coger fuerzas para los seis días que quedan", señaló.