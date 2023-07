Vingegaard: "Este es un combate entre líderes y yo he ganado un segundo"

Morzine (Francia), 15 jul (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, que afianzó su maillot amarillo del Tour de Francia tras la primera etapa alpina, calificó de "combate de líderes" la batalla que mantiene con el esloveno Tadej Pogacar y se mostró satisfecho por haber incrementado en un segundo la renta en la general.

"Está siendo una gran lucha, los dos estamos dando el máximo, es un verdadero combate de líderes y en esa lucha yo he sumado un segundo más", dijo el líder del Jumbo.

Vingegaard no se descolgó de Pogacar, que atacó en el ascenso al Joux Plane, último puerto del día, y al final logró atraparle ya tacarle en el la recta final, por lo que sumó 8 segundos de bonificación, frente a los 3 del esloveno.

"He preferido subir a mi ritmo, no quería entrar en la reserva y ponerme en dificultad. Afortunadamente he podido atraparle", dijo el danés, que fue tercero en la meta por detrás del español Carlos Rodríguez, ganador del día, y de Pogacar. EFE

lmpg/jl