Peligra la mayoría absoluta de PP y Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara por una concejal

Guadalajara, 15 jul (EFE).- Eva Henche, que concurrió quinta en la listas de las municipales de Vox para el Ayuntamiento de Guadalajara y ahora entrará en la corporación tras la dimisión de su compañera Sagrario Muñoz, valora tomar posesión del acta como concejal no adscrita por discrepancias con la dirección, lo que hace peligrar la mayoría absoluta que suman PP y Vox.

En declaraciones a EFE, Henche ha afirmado que esa decisión depende de que se tomen las medidas "oportunas" respecto al "enchufismo y asignación de asientos" que, según ha denunciado, se han producido en Vox Guadalajara, así como en la elección de los nombres de los diputados provinciales donde había dos listas y finalmente salió la oficialista tras una votación secreta de los ediles del partido.

Henche, que lleva seis años en el partido, es secretaria del Comité Ejecutivo Provincial y ha afirmado ser testigo "de cosas que están fuera de lo que defiende este partido como reparto de asientos y cargos o enchufismo".

Todo ello, le ha llevado a esta reflexión que trasladó hace tres días a sus compañeros en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Por el momento, va a tratar este asunto con el Comité Ejecutivo Nacional, al que trasladará "unas condiciones" que, de no llevarse a cabo, culminará en su traspaso al grupo de no adscritos.

La edil ha evitado especificar cuáles serán dichos condicionantes, si bien ha señalado que están relacionados con respetar los principios que ha defendido su partido y que "no pasan por ciertas actitudes y reparto de asientos".

A este respecto, Henche ha señalado que "hay muchas personas que llevan años trabajando por el partido, por unos valores y sin cobrar ni un euro para que ahora lleguen otros y se repartan asientos".

Precisamente, el candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, protagoniza en la tarde de este sábado un mitin en Guadalajara, aunque Henche ha manifestado que el partido no la ha contactado para abordar esta situación: "Tienen mi teléfono, pero por el momento no me han llamado", ha asegurado.

Además, Henche ha confirmado que la dimisión de Fernando Toquero, hermano del teniente de alcalde de Vox, Javier Toquero, a quien había contratado como asesor, ha influido a la hora de plantearse si tomará posesión por Vox o como concejal no adscrita.

Según ha expuesto, "no puede ser es que en su momento se criticase precisamente eso (el nombramiento de cargos a dedo) y ahora lo hagan ellos".

"Tomaré posesión de mi acta y según se desarrollen los acontecimientos tomaré una decisión, siempre teniendo en cuenta los valores y educación que me enseñaron mis padres", ha zanjado.

EN PELIGRO LA ALCALDÍA

Si finalmente Henche pasase al grupo de no adscritos se daría la circunstancia de que el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, formado por la coalición PP y Vox, se quedarían sin mayoría absoluta (fijada en 13 concejales), lo que podría afectar a la gobernabilidad e, incluso, podría propiciar un cambio de color en el gobierno municipal.

El PSOE ganó los comicios municipales del 28 de mayo con 11 concejales, pero el PP le arrebató la Alcaldía, ahora en manos de Ana Guarinos, al sumar sus nueve concejales con los 4 de Vox.

En caso de que Henche se decante como concejal no adscrita, Vox pasaría a tener 3 diputados, por lo que la mayoría de las formaciones de derechas se quedaría en 12 ediles, uno menos del que exige la mayoría absoluta, quedando empatados con la suma del PSOE (11 ediles) y Aike (1 edil).

La dimisión "por motivos personales" de Sagrario Muñoz, la única mujer concejal de Vox de los cuatro ediles de la formación en el Ayuntamiento de Guadalajara, fue la segunda dimisión de un edil del equipo de Gobierno desde que tomó posesión hace menos de un mes.

El 4 de julio dimitió también de su cargo la concejal del PP María Montero, nombrada delegada de las área de Recursos Humanos, Promoción Económica y Empleo en el Ayuntamiento de Guadalajara, también por motivos personales. EFE

