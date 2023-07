La bandera LGTBI cuelga en el Ayuntamiento de Barcelona desoyendo una petición de Vox

Barcelona, 15 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha colgado una bandera LGTBI gigante en el balcón de la casa consistorial, con motivo de la celebración del Pride! BCN 2023, pese a una petición por escrito de Vox que reclama su retirada aludiendo al "deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas".

En declaraciones a la prensa, el comisionado de Promoción de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI del Ayuntamiento, Javier Rodríguez, ha justificado la presencia de la bandera alegando que "Barcelona es una ciudad de derechos en la que garantizamos e incrementamos los derechos de todos y todas".

Barcelona, ha añadido Rodríguez, es "una ciudad abierta y orgullosa en un momento en el que los derechos empiezan a estar en entredicho".

La bandera del arcoiris ya se colgó del balcón consistorial el pasado 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y ahora ha vuelto al mismo lugar con motivo de la fiesta del orgullo que en la ciudad condal se cierra mañana domingo 16 de julio.

En su primera acción pública desde que llegó al Ayuntamiento barcelonés con dos concejales, Vox ha remitido una carta al consistorio en la que pide la retirada de la bandera LGTBI argumentando que no resulta compatible con la legalidad, "en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas" la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos.

Para Vox, "la 'bandera LGTBI' carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial en ninguna administración territorial y por tanto sólo puede ser calificada de parcial y electoralista en cuanto que, asociada a una parte de los ciudadanos identificados con dicha bandera no oficial, no es representativa de la mayoría de los ciudadanos que no pertenecen a ese colectivo o no se alinean con dicha opción".

En respuesta a esta petición, Javier Rodríguez ha remitido otra misiva en la que sostiene que "en absoluto, el supuesto es aplicable a la bandera arcoiris, que fue colgada en los edificios públicos a lo largo del mes de junio con ocasión de la semana del Orgullo LGTBI, tal como se hace en otras efemérides, como pueden ser el memorial del SIDA, el día de la mujer trabajadora o la campaña 'saldremos adelante', impulsada a raíz de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19".

El despliegue de las mencionadas pancartas, según el comisionado barcelonés, "no vulnera, ni por formato ni por contenido, el principio de neutralidad institucional ni desafía la oficialidad de ninguna de las banderas que ondean en los edificios públicos de esta corporación".

La bandera LGTBI, concluye Rodríguez, continuará ondeando, cuando proceda, en los edificios y espacios públicos de este Ayuntamiento; y el consistorio seguirá velando por que "Barcelona continúe siendo una ciudad inclusiva que garantice, reconozca y haga efectivos los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas; incluyendo, por supuesto, los de los barceloneses y barcelonesas LGTBI". EFE

