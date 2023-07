Juan Miguel Morales, investigador: "España podría ser climáticamente neutra antes de 2050"

Gemma Bastida

Málaga, 15 jul (EFECOM).- La Comisión Europea planea que en 2050 todos los Estados miembros alcancen la neutralidad de carbono, pero España podría lograr ese objetivo antes de esa fecha si realiza las inversiones necesarias, lleva a cabo la política adecuada y aprovecha su enorme potencial en energías limpias, afirma a EFE el investigador de la Universidad de Málaga (UMA) Juan Miguel Morales.

Morales (Granada, 1982), premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería 2023, asegura que España llega a la "nueva revolución industrial con los recursos naturales a su favor", ya que es una gran potencia eólica y solar y puede convertirse en el principal "hub"(punto de conexión) de energías renovables del sur de Europa.

"Podemos ser vanguardia en el mundo en este sentido", destaca Morales, que subraya que España tiene "muchos recursos para exportar", pero para hacerlo necesita dejar de ser una "isla energética" y estar bien conectada con el resto de Europa a través de la vecina Francia.

"Ahí entra el papel de la política", subraya este doctor ingeniero industrial, que cree que, por una vez, España "tiene una posición estratégica de partida".

HACIA LA COTA DEL 50 % EN 2023

Según Red Eléctrica, las renovables podrían alcanzar en 2023 el 50 % de toda la producción eléctrica de España, la mayor cifra de la serie histórica, tras registrar en 2022 una cota del 42,5 %.

"Estamos en unos niveles de penetración muy significativos. Esto es realmente un hito y lo estamos haciendo sin apenas contar con el respaldo de los sistemas de nuestros vecinos europeos", resalta el experto.

El objetivo de Europa es que en 2050 los países miembros tengan un sistema energético sin huella de carbono, pero España "podría ser capaz de conseguirlo incluso antes", sostiene el profesor de la UMA, "si políticamente se trabaja para conseguirlo", se invierte lo suficiente y se promueven ayudas para la instalación de renovables, tanto entre las grandes empresas como entre los pequeños consumidores.

Morales recuerda que las energías renovables más competitivas actualmente son la solar y la eólica, aunque hay otras menos implantadas como la geotérmica o la biomasa.

CAMBIO DE PARADIGMA ENERGÉTICO

Juan Miguel Morales ha fundado y lidera en la UMA el grupo de investigación OASYS, que trabaja en el desarrollo de las herramientas necesarias para hacer posible que el sector eléctrico transite sin incidencias de los combustibles fósiles a las renovables.

Y es que "todo, absolutamente todo", funciona hoy en día con electricidad, recuerda el experto, por lo que resulta extremadamente importante que este cambio de paradigma se lleve a cabo sin interrupciones de servicio y manteniendo los actuales estándares de calidad.

Como explica Morales, el problema es que las renovables son de naturaleza variable e incierta, ya que unas veces el viento sopla y otras no, de la misma manera que no siempre hace sol. Son fuentes de energía variables y muy difíciles de predecir, de manera que "no siempre están disponibles", precisa.

"Eso implica cambiar la manera en que se opera el sector eléctrico, y eso nos dedicamos a investigar, las herramientas que hay que proporcionar a las empresas y actores del mercado para que puedan ser capaces de sustituir los combustibles fósiles por las renovables y que el sistema siga funcionando sin que el pueblo se entere", señala.

UNA CARRERA DE ÉXITO

A través del desarrollo de complejos modelos matemáticos y de ingeniería, el cometido de Morales es facilitar y acelerar esta transición, colaborando con empresas energéticas y pequeños agentes del sector.

Hace más de quince años que Juan Miguel Morales investiga en este ámbito y su trabajo, convertido en referencia en el sector, ha sido reconocido con numerosas distinciones, como el Premio Joven Investigador otorgado por la Real Academia de Ingeniería o el reciente Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería.

El experto se graduó en 2006 como ingeniero industrial por la UMA y en 2010 se doctoró en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Tras una primera etapa postdoctoral en la Universidad de Dinamarca, donde fue profesor titular en el Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación, en 2016 se incorporó a la Universidad de Málaga, donde fundó el grupo OASYS.

Morales es receptor de la prestigiosa ayuda ERC Starting Grant y autor de estudios pioneros de la Ingeniería Matemática orientados a la descarbonización del sector energético. EFECOM

