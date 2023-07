Jabeur: "Es la peor derrota de mi carrera"

Londres, 15 jul (EFE).- La tunecina Ons Jabeur, que perdió este sábado la tercera final de Grand Slam de su vida, dijo que fue la "peor derrota" de su carrera y que duele porque sabe que lo tenía "muy cerca".

"Ya había perdido dos finales y esta es la tercera. Creo que lo estaba haciendo todo bien y me ha pasado como el año anterior. Duele porque sientes que estabas tan cerca de algo que quieras y ahora tienes que volver a la casilla de salida", dijo la de Túnez en rueda de prensa.

Jabeur, después de perder la final de Wimbledon 2022 contra Elena Rybakina y la del US Open 2022 contra Iga Swiatek, cedió en dos sets contra Marketa Vondrousova.

"No he jugado bien. Hay muchas cosas que debería haber hecho mejor. No sacar bien no ha ayudado y Marketa ha devuelto cada bola. Incluso cuando sacaba bien, estaba ahí para devolverlo. Mi revés tampoco ha aparecido y tampoco ayudó haber jugado contra una tenista muy diferente a mis últimas rondas. No he jugado bien, pero eso no resta mérito al partido de Marketa".

Vondrousova explicó que tras el partido Kim Clijsters, que perdió sus cuatro primeras finales de Grand Slam fue al vestuario para consolarle.

"Es una gran inspiración para mí. Crecí viéndola un poco y que se haya tomado la molestia de darme un consejo y de abrazarme, siempre lo recordaré. No tiene precio". EFE

