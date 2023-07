Illa arremete contra Feijóo por no poner límites a Vox: "Ser moderado no es hablar bajito"

Girona, 15 jul (EFE).- El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha arremetido este sábado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no poner límites a Vox y le ha dicho: "Ser moderado no es hablar bajito ni hacer muecas, es no dejar traspasar líneas rojas".

En un acto en Girona, junto con la cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, el cabeza de lista socialista por Girona, Marc Lamuà, y la concejal y diputada Sílvia Paneque, Illa ha subrayado que "el problema no es Vox", sino el PP "que engaña y disimula".

"Ahora van de moderados. Mire, señor Feijóo, ser moderado no es hablar bajito. Ser moderado no es hacer muecas. Ser moderado es frenar y no dejar traspasar líneas rojas. Como la de la violencia de género, la del catalán en Burriana. A eso se llama ser moderado. A eso hay que enfrentarse", ha enfatizado Illa.

El líder del PSC también ha criticado al PP por haber permitido que los parlamentos de Aragón o de las Islas Baleares estén presididos por negacionistas de las vacunas o del cambio climático: "A todo eso hay que decir que no".

Asimismo, ha reivindicado el derecho de los catalanes y los españoles a "la convivencia, la tranquilidad y a decir basta de lío".

"Hay algunos que quieren volver a la confrontación, que viven políticamente de la confrontación, hay algunos que vuelven a alentar la confrontación", ha advertido.

Illa ha vuelto a llamar a la movilización masiva, alentando a los simpatizantes socialistas a convencer a un indeciso al día, a la vez que ha abogado por concentrar el voto en "la única opción política que sin intermediarios frena el desbarajuste del PP más Vox".

Por su parte, Batet ha puesto en cuestión el proyecto político del PP: "¿Qué proponen para Cataluña? Confrontación ¿Para los pensionistas? Congelación ¿Para el colectivo LGTBI? Invisibilidad ¿Para las mujeres? Oscuridad ¿Para nuestra cultura y lengua? Censura".

Asimismo, la también presidenta del Congreso de los Diputados ha señalado que durante esta legislatura los debates parlamentarios han sido "insoportables" por culpa de PP.

El cabeza de lista del PSC por Girona, Marc Lamuà, ha disparado contra Junts, al que ha acusado de "vivir de la confrontación" y desear que haya un gobierno de PP y Vox y que "Cataluña arda".

Por otro lado, Paneque, que en las pasadas elecciones municipales fue la candidata más votada en Girona, ha hecho un repaso de los cargos socialistas asesinados por ETA y ha denunciado que el PP haya convertido al etarra Txapote "en un símbolo publicitario". EFE

