Granollers: "Me falta un Grand Slam"

Londres, 15 jul (EFE).- El español Marcel Granollers, que perdió este sábado la final de dobles de Wimbledon, incidió en que en su carrera deportiva le falta un Grand Slam, después de haber perdido las cinco finales que ha jugado.

Granollers, junto a Horacio Zeballos, cayó en la final de dobles ante Wesley Koolhof y Neal Skupski, la pareja número uno del mundo.

"Obviamente ahora estoy un poco jodido, porque siento que he conseguido muchas cosas en mi carrera individual, igual más de lo que pensaba. En dobles he conseguido muy buenos torneos también y me falta este título. He estado cerca en varias ocasiones y se me resiste", explicó el español en rueda de prensa.

"Duele, al final también lo que me queda es mi constancia. Estoy teniendo una buena carrera larga, con buenos resultados. Y al final no todo puede ser perfecto en la vida para nadie. Este trofeo me está costando más, se me está resistiendo, pero bueno no me puedo quejar de mi de mi carrera". EFE

msg/apa