El punk-rock noventero toma el FIB con The Offspring en plena forma

Castelló, 15 jul (EFE).- El punk-rock de los 90 ha reinado la noche del viernes en el escenario principal del Festival Internacional de Benicàssim con los veteranos californianos The Offspring ofreciendo un directo para los nostálgicos con el que han demostrado una forma excelente con un sonido que no ha perdido un ápice de fuerza en tres décadas.

Liderados por el carismático Dexter Holland, acompañado en todo momento por Noodles en sus charlas con el público, la banda no ha defraudado a las decenas de miles de personas que han desbordado hoy el FIB.

Empujados por la fuerza del virtuoso baterista Brandon Pertzborn, la última incorporación de la banda -debutó con ellos el pasado mayo- la formación a arrancado con el incontestable éxito "Come Out And Play" de su aclamado disco "Smash", para seguir desgranando temas acompañados por el público a los coros y con numerosos y cada vez más grandes "pogos" frente a un escenario principal totalmente abarrotado.

Un directo dinámico, incansable, eléctrico y eufórico para un público tan numeroso que ha llamado la atención de Holland y Noodles, que ansiaban conocer el número de asistentes y que han estimado -con ironía- que superaban los 1,7 millones.

Para finalizar el recital de éxitos, los californianos se han guardado "Self Steem" para poner el broche a un concierto redondo y que ha hecho las delicias de un público entrado en años.

The Offspring publicó el álbum más exitoso de su carrera -"Smash"- en 1994, solo un año antes del nacimiento del FIB, pero han pasado casi tres décadas y es ahora, con un festival transformado y reinventado, cuando los californianos han debutado en el escenario principal.

Una presencia, la de la banda veterana, que ha servido de acicate para llenar el recinto hasta la bandera, con ríos incesantes de gente de un lado para otro, haciendo cola para ir al baño, para recargar las pulseras, para cenar...

Y que ha propiciado un atasco monumental durante toda la tarde, con retenciones en las N-340 de hasta 7 kilómetros, con las vías principales del municipio colapsadas, con un dispositivo de seguridad y control del tráfico sobrepasado por la masiva afluencia de personas, sumadas al cambio de quincena y al ya de por sí intenso movimiento de gente que se genera entre Benicàssim y Castelló de la Plana los viernes.

Lo advertía la organización a través de Twitter: "Recuerda venir 3 horas antes al recinto para no perderte tu concierto favorito". Y aunque podría parecer exagerado, no lo era. De hecho muchos asistentes que han optado por desplazarse en los autobuses oficiales también han esperado durante horas.

La noche ha arrancado con la fiesta bailable de La La Love You en el escenario principal mientras el recinto se llenaba más y más, con un público que se ha multiplicado para ver a La Casa Azul a las 21.35 horas para reivindicar el amor libre, el respeto y sobre todo el directo de una formación, liderada por el carismático Guille Milkiway, fiel a su sonido único y desplegando toda su energía con kilos y kilos de confeti para terminar de cerrar la estampa festiva vitaminada.

Guille Milkiway se ha mostrado eufórico ante tantísimo público coreando sus canciones, y ha arremetido contra la "gente absurda" ante la que en una época tuvieron que justificarse y para quienes escribieron "La fiesta universal", que han tocado hoy "desde la alegría, la tranquilidad y el amor".

Kaiser Chiefs han vuelto también al FIB, al escenario principal, con más de 25 años de carrera a sus espaldas, y desde Leeds han ido desgranando sus conocidos temas como "Ruby", "Everyday I Love You Less And Less", "I Predict a Riot" o "Never Miss a Beat".

La noche ha contado también con el brillante directo de Nova Twins, el dúo londinense que ha regalado uno de los directos más interesantes de la velada, y con otras artistas como Jimena Amarillo o las sesiones bailables del escenario Poliakov.

Y seguirá la música con Orbital para echar el cierre a las 6.00 de la mañana, pero solo hasta el sábado, cuando de nuevo abrirá las puertas el recinto de conciertos con propuestas como Tom Odell, Ginebras, Franz Ferdinand o Zara Larsson. EFE

rta/gcf

(foto)