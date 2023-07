Diario de campaña: adrenalina

Actualiza la NA6158 con los mítines de la tarde de Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal

Madrid, 15 jul (EFE).- Motores a todo gas en la primera jornada del último fin de semana de campaña con los dos principales candidatos, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP), lanzados a por sus respectivos electorados, a los que ambos han advertido de que la abstención es un voto para el rival.

Sánchez ha recurrido este sábado a su "Manual de resistencia" y mucho más enérgico que en los pasados días, dejando atrás la decepción que supuso el cara a cara del pasado 10 de julio con el líder popular, ha proclamado en un mitin en Valencia que "merece la pena".

En el Palacio de Congresos de Valencia y ante un público entregado que le ha ovacionado en pie, ha bromeado incluso al jugar con "la falsa disyuntiva" del PP "o Sánchez o España" para cambiarlo por un "o Feijóo o la paella valenciana".

El secretario general de los socialistas ha hecho hincapié en la necesidad de movilizar el voto progresista. Una abstención el 23J sería en su opinión "un retroceso, como votar al PP y a Vox", el mismo mensaje, aunque en sentido contrario, que ha dado Feijóo en Logroño, donde ha avisado de que "no hay nada hecho" y ha dejado una advertencia: "Tenemos que votar, la abstención es un voto para que se quede (Pedro) Sánchez".

20 ESCAÑOS PARA LA MAYORÍA

El líder de los populares, quien también se ha dado un baño de masas ante los suyos y sigue exultante desde el pasado lunes -aunque insiste en ser prudente-, ha apelado a todos los votantes que quieren el cambio, más allá del PP, para que unan sus votos en las papeletas de su formación.

"Os voy a decir lo que necesitamos para un gobierno estable y en solitario, necesitamos 20 escaños", ha proclamado Feijóo, quien ha subrayado que tienen ocho días para lograr que el voto no se disperse.

DÍAZ LLAMA AL VOTO TRABAJADOR

Por su parte, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que si gobierna el PP "va a provocar una recesión", por lo que ha llamado a la movilización de los trabajadores.

En un mitin en Vitoria, donde también ha estado por la mañana Feijóo, ha dirigido sus críticas al líder del PP, al que ha vuelto a acusar de mentir "permanentemente", pero también ha dedicado reproches a su socio en el Ejecutivo, el PSOE.

"Nos decía el socio del Gobierno que no se podía limitar el precio de la electricidad, nos decía que era inconstitucional, que no lo permitía Europa, que no se podía actuar sobre los beneficios caídos del cielo", ha continuado Díaz, para defender a continuación que gracias a la 'excepción ibérica' España tiene "la inflación más baja de la Unión Europea".

Por la tarde, Díaz ha ofrecido en Gijón uno de los mítines más multitudinarios de su campaña, con más de 2.000 asistentes, y ha persistido en sus ataques al PP en materia económica, afirmando que su propuesta “es idéntica” a la de Vox.

A una semana de las elecciones, Podemos empieza a cobrar protagonismo en la campaña de Díaz, con el primer acto de su secretaria general y número 5 de Sumar por Madrid, Ione Belarra, en Las Palmas de Gran Canaria.

ABASCAL SIEMBRA LA DUDA SOBRE EL PSOE

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su preocupación de que el PSOE pueda "dar la sorpresa" en las elecciones generales, porque es "capaz de cualquier cosa" y ha acusado a los socialistas de comprar votos a cambio de "dinero" y "papelinas".

En declaraciones a los periodistas antes de un mitin en Guadalajara, Abascal ha advertido de que tanto el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aseguran "entre risas" que van a ganar el domingo.

"Y la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho cuando los socialistas empiezan a hablar de sorpresas", ha subrayado. Unas acusaciones que ha repetido durante el mitin al afirmar que se les "hiela la sangre" escuchando al PSOE hablar de "vuelco" electoral y a Zapatero decir que van a dar las sorpresa con "esa sonrisa heladora y tontuna". EFE

