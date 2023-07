Cervera: "Schiappacasse tiene mucha calidad, pero eso, a veces, no es suficiente"

Oviedo (España), 15 jul (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, habló por primera vez este verano sobre la actualidad del club azul y afirmó que el uruguayo Nico Schiappacasse, a prueba en el conjunto oviedista y cedido en el Grupo Pachuca, "tiene mucha calidad, se le ve, pero la calidad, a veces, no es suficiente".

"Si de mí dependiera, no tendría problema en que Samuel Obeng se quedase. Pero hoy en día en el fútbol no solo depende de una parte, depende de muchas", comentó el técnico ecuatoguineano sobre el delantero ghanés, cuya continuidad en el Oviedo no está asegurada después de jugar cedido la pasada temporada en el Huesca, equipo que le sigue pretendiendo.

Cervera valoró los fichajes de Leo Román, Álex Millán y Sebas Moyano, además de comentar que el internacional ecuatoriano Romario Ibarra "es diferente a todos los demás jugadores y tiene ciertas características que podemos aprovechar, pero viene de otro ritmo", tras añadir que "si se adapta bien nos puede valer".

"Claramente hay un puesto que tenemos algo cojo y es el central y el lateral derecho, uno por la lesión de Tarín y otro porque solo está Lucas. Ahí tenemos que traer a alguien. En total, serían tres o cuatro fichajes los que tenemos que hacer", relató el entrenador del Oviedo.

El equipo oviedista partirá a México el próximo 19 de julio y allí estará diez días, donde jugará dos amistosos, algo que, según Álvaro Cervera, afrontan con ilusión y confían en que puedan "entrenar a gusto".

En su primer amistoso de la pretemporada, ante el Lenense de la Tercera división asturiana, el Real Oviedo venció con comodidad por 5-0 gracias a los goles de Masca, Schiappacasse, Álex Cardero, Mario Fuente y Sebas Moyano. EFE

