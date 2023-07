Barcelona reúne a unas 110.000 personas en un Día del Orgullo con récord de participación

Barcelona, 15 jul (EFE).- Unas 110.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona -120.000, según la organización- han participado esta tarde en Barcelona en la tradicional marcha con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, una movilización que este año ha coincidido con la campaña de las elecciones generales y que ha batido récord de movilización.

La marcha, que ha arrancado pasadas las 18:00 horas frente a los jardines de les Tres Xemeneies, llevaba este año por lema "El Orgullo de nuestras vidas", para rendir homenaje a personas mayores del colectivo LGTBIQ+, las generaciones que abrieron camino en la defensa de los derechos del colectivo, para poner el foco en las necesidades de estas personas en esta etapa de su vida.

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que en multitud de ocasiones ha reivindicado su condición de gay, se ha unido a la cabecera de esta manifestación reivindicativa.

En un ambiente festivo y animados por temas como "Nochentera", de la artista Vicco, las habituales carrozas arcoiris que caracterizan esta celebración -51 este año, de un total de 62 agrupaciones inscritas en la marcha- han desfilado por la avenida Paral·lel de Barcelona para defender la libertad, la diversidad y el respeto ante las diferentes identidades sexuales.

Durante el desfile, los asistentes han mostrado pancartas con lemas como "All you need is love" (Todo lo que necesitas es amor) o "Unidos en nuestros derechos".

PRIDE EN PLENA CAMPAÑA Y MÁS REIVINCATIVO ANTE PARTIDOS COMO VOX

Diversos participantes en la marcha del Orgullo han asegurado, en declaraciones a Efe-TV, que este año el Pride era especial ante la perspectiva de las elecciones generales del 23 de julio y por el temor a que tras esos comicios puedan llegar al gobierno opciones políticas de extrema derecha como Vox.

La consellera de Igualdad de la Generalitat, Tània Verge, ha asegurado en declaraciones a los medios que este es el "Pride más reivindicativo", porque llega "en un contexto en el que la extrema derecha y la derecha más reaccionaria amenazan con derogar las leyes vigentes", por lo que ha llamado a los catalanes a votar por sus derechos.

Sin vence la derecha, "encontrará a un país de pie" y a un Govern que "no se resigna" ante la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ha advertido.

La marcha, que ha congregado a políticos como la cabeza de lista por Barcelona de Sumar, Aina Vidal; a la del PSC, Meritxell Batet, la de Junts, Miriam Nogueras, o bien al candidato de ERC a las generales Gabriel Rufián, así como al líder de la UGT, Pepe Álvarez, ha ido avanzando por la avenida Paral·lel hasta llegar a Plaza Espanya, donde se ha habilitado un escenario para leer el manifiesto final.

El actor Enric Majó ha sido uno de los encargados de leerlo y ha homenajeado a personas del colectivo LGTBIQ+ que "desde los años 80 lucharon por los derechos que ahora, después de más de 40 años, nuestra sociedad disfruta".

Majó ha asegurado que estas personas fueron criminalizadas y encarceladas por leyes franquistas y que incluso algunas murieron para defender sus derechos, y ha asegurado que esta memoria "debe servir para no volver a la época oscura en blanco y negro... y muchos grises".

"A nosotros, como sabéis, nos gustan los colores, y cuantos más, mejor", ha añadido Majó, en defensa de la pluralidad de orientación sexual en España.

Tras el acto reivindicativo, que ha acabado poco antes de las 21:00 horas, está previsto que actúen en el escenario desplegado en la avenida de Maria Cristina artistas como Rosa López o la mexicana Paulina Rubio, después de que ayer actuara la ganadora de la última edición de Eurovisión, Loreen.

El Pride! Barcelona, la fiesta del orgullo de la capital catalana, celebra este fin de semana sus actos centrales, y en esta edición el punto de encuentro de entidades LGTBIQ+, conocido como "Village", se ha situado en el centro de la ciudad, en la plaza Universidad. EFE

