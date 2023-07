Abascal siembra la duda sobre el PSOE acusándole de comprar votos a cambio de "papelinas"

(Actualiza la NA6228 con declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en el mitin de Guadalajara)

Madrid, 15 jul (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado este sábado su preocupación por que el PSOE pueda "dar la sorpresa" en las elecciones generales, porque es "capaz de cualquier cosa" y ha acusado a los socialistas de comprar votos a cambio de "dinero" y "papelinas".

En declaraciones a los periodistas antes de un mitin en Guadalajara, Abascal ha advertido de que tanto el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aseguran "entre risas" que van a ganar el domingo.

"Y la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho cuando los socialistas empiezan a hablar de sorpresas", ha subrayado, pero ha añadido que sobre todo le preocupa la actitud del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreciéndoles pactos.

Según Abascal, ya se sabe que "el PSOE es capaz de cualquier cosa" y que "durante las anteriores elecciones hemos visto la compra de votos a cambio de dinero, a cambio de papelinas".

"Los españoles cuando piensan en el PSOE se temen lo peor. Es un partido con una historia muy larga, que ha cometido todo tipo de fechorías durante un siglo en España y nosotros nos tememos cualquier cosa", ha insistido.

Unas acusaciones que ha repetido durante el mitin al afirmar que se les "hiela la sangre" escuchando al PSOE hablar de "vuelco" electoral y a Zapatero decir que van a dar las sorpresa con "esa sonrisa heladora y tontuna".

"Ellos criminalizan a Vox, pero Vox no ha cometido delitos, y el PSOE ha hecho de todo, de todo lo que merece prisión, desde hace un siglo, hasta enfrentar a los españoles", ha afirmado.

Pero le ha advertido que "estamos vigilándoles, porque sabemos cómo son y lo que están dispuestos a hacer, sobre todo, porque estamos convencidos de que vamos a acabar con el peor Gobierno de la última década en España".

Según Abascal, el próximo 23 de julio va a haber una "gigantesca movilización", como "preludia" el hecho de que Sánchez "no sale de los platós ni de casa y eso es por algo".

"Cuando no están en el falcon, está en los platós", ha ironizado y le ha animado a salir a la calle, lo que no hace porque "tiene mucho que ocultar y no se atreve".

En su opinión, hay que "ser un poco pajarraco para haberse agarrado al poder durante cuatro años como una garrapata para aprobar los presupuestos con todos los enemigos de España y, de repente, cabrearse como un niño mimado, enfadado con los resultados del 28 de mayo y decir ahora elecciones el 23 de julio cuando más aprieta el calor".

Con el adelanto electoral, Sánchez debe haber pensado, según Abascal, que a lo mejor así "la gente está en la playa y no me rechaza tanto".

"A ver si no funciona Correos, a ver si los de Vox no van a los mítines que estos se juntan muchos,...", ha añadido haciendo un guiño a los simpatizantes del partido que han asistido hoy al mitin en el Auditorio Pedro Díaz, que, a diferencia de lo que suele ser habitual en los actos públicos de Vox, no se ha llenado y han dejado un cuarto del aforo vacío. EFE

