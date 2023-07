Tahith Chong, ex del United, firma por el recién ascendido Luton Town

London, 14 jul (EFE).- El futbolista neerlandés Tahith Chong se ha convertido en el tercer fichaje del recién ascendido a la Premier League Luton Town, por una cifra de traspaso no revelada procedente del Birmingham City.

Chong ha disputado un total de 58 partidos en la segunda división inglesa con un balance de 5 goles y 8 asistencias, así como 13 partidos en la Bundesliga y 5 en la Premier League.

El mediocampista de 23 años se formó en las categorías inferiores el Feyenoord hasta que en 2018 se unió al equipo sub-18 del Manchester United.

Desde entonces ha pasado por varios equipos en calidad de cedido, como el Brujas o el Werder Bremen alemán. Fue el año pasado cuando se desvinculó finalmente de los "diablos rojos" para firmar por el Birmingham.

"En las pocas horas que llevo aquí ya tengo la sensación de que este es un 'club-familia'. A mi me gusta el fútbol, he visto algunos partidos, así que ya he visto como juegan y demuestran dureza y unidad: cosa que solo puedes tener si eres un club que es como una familia", dijo el jugador en su primera entrevista para el club.

El Luton Town, club de las afueras de Londres, eliminó al Coventry City en el playoff y ascendió a la Premier League por primera vez en treinta años.

Ahora deberá remodelar Kenilworth Road, el estadio más pequeño de la historia de la Premier League, con capacidad para poco más de 10.000 personas. EFE

