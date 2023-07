Pepe Álvarez (UGT) dice que el voto por correo está "plenamente garantizado"

Barcelona, 14 jul (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este viernes que el voto por correo "está plenamente garantizado" y que las personas que quieran votar por correo lo podrán hacer "con todas las garantías".

En declaraciones a la prensa, antes de participar en una asamblea de delegados de UGT sobre las elecciones generales, Álvarez ha señalado que se ha intentado mezclar la posición que tienen los sindicatos respecto a la gestión de Correos con el voto por correo.

El secretario general de UGT ha apuntado que la posición sindical respecto a la gestión de correos no es de ahora, sino de hace tres años, y ha lamentado que esta cuestión no ha sido objeto de tanta atención como hasta ahora, pese a los cientos de comunicados que hay de UGT sobre este asunto que, entre otras cosas denunciaban la sobrecarga de trabajo.

"Otra cuestión es el voto por correo", ha dicho Álvarez, que ha reiterado que "está plenamente garantizado" y que los ciudadanos van a poder ejercer ese derecho.

Para Álvarez, los problemas que ha habido son, en parte, debidos a un retraso de la propia junta electoral por los problemas de impugnación de alguna candidatura, lo que ha provocado algunos retrasos que se han solventado.

"Lo demás es ruido. Es un intento de situar un problema donde no lo hay y perder el tiempo en hablar de cosas que no tienen ninguna importancia y no entrar en las cuestiones de fondo".

Álvarez ha vuelto a pedir una "respuesta contundente" de los trabajadores, con una participación masiva el próximo 23 de julio.

Ha llamado a la movilización para "acabar con la mentira" y abrir debates de verdad, a la vez que ha calificado de "escándalo" que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, dijese en el cara a cara televisivo que el PP votó a favor de la subida de las pensiones.

"¿Somos tontos, no hemos visto lo que hay?", se ha preguntado, y ha dicho que sería más razonable decir que se equivocaron y que piensan rectificar en lugar de apostar por una política de "embarrar el terreno de juego".

Tras mencionar algunos de los avances conseguidos esta legislatura, gracias en buena parte a las propuestas de los sindicatos, como la reforma laboral o la revalorización de las pensiones, ha pedido que no se corran riesgos porque necesitamos "consolidar" este peldaño de derechos que hemos conseguido y seguir avanzando, para lo que se requiere un gobierno de progreso.

"Los ciudadanos tenemos que ser plenamente conscientes de hasta qué punto los gobiernos de PP y Vox son una amenaza para el sistema democrático y de libertades de nuestro país", ha afirmado.

"No es una broma", ha dicho y ha asegurado que PP y Vox no quieren que "leamos ni quieren que pensemos", que es lo que "ya ocurrió en Europa durante el fascismo", por lo que siguen los pasos que siempre sigue la "extrema derecha. Prohibir la cultura".

Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha apostado por seguir con el diálogo social y político, también en Cataluña y ha rechazado los discursos que dicen que "cuanto peor, mejor".

"No, cuanto peor, peor", ha asegurado para afirmar que eso ya lo sufrimos con los gobiernos de Aznar y Rajoy y con los recortes de CiU en Cataluña.

"Si nosotros dudamos o no vamos a votar, ganan ellos", ha reiterado. EFE

