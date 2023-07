La plataforma televisiva Filmin reivindica la comedia con su nuevo canal Filmin Comedy

Barcelona, 14 jul (EFE).- La plataforma televisiva Filmin reivindica el oficio de la comedia con su nuevo canal Filmin Comedy, que inaugura este viernes 14 de julio con el estreno de los espectáculos "Mític" de Magí García y "Matrioska" de Valeria Ros.

Estructurado en diversos bloques temáticos, Filmin Comedy incluirá también documentales sobre cómicos como Gila ("Gila", de Alberto Esteban), Eugenio ("Eugenio", de Jordi Rovira y Xavier Baig) o Robin Williams ("El deseo de Robin", de Tylor Norwood).

Se emitirán asimismo biografías y ficciones sobre humoristas y cómicos como Andy Kaufman ("The Man of the Moon") o Lenny Bruce ("Lenny"); y películas protagonizadas por cómicos que dieron el salto al cine como Woody Allen ("Toma el dinero y corre") o Richard Pryor ("El gran despilfarro").

Filmin Comedy se nutrirá cada mes con el estreno de nuevos espectáculos de comedia: en agosto se añadirán cinco espectáculos de la compañía teatral Tricicle, el popular trío catalán que puso fin el pasado mes de diciembre a 40 años de carrera con una última función en el Liceu de Barcelona. EFE.

jo/pll/lml