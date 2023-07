La palentina Elena Cuadrado renueva por una temporada con el Costa del Sol Málaga

Málaga, 14 jul (EFE).- La palentina Elena Cuadrado ha renovado su contrato con el Costa del Sol Málaga por una temporada más y se suma a la continuidad de prácticamente toda la plantilla del vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola para el próximo curso, informó este viernes el club andaluz.

Cuadrado llegó al conjunto malagueño la pasada campaña procedente del Aula Valladolid y ha completado una temporada brillante, al haber sido una de las piezas clave en la consecución del título de Liga de la máxima categoría femenina del balonmano español.

La primera línea del Costa del Sol, nacida hace 24 años en Palencia y que ha sido cinco veces internacional absoluta con España, se une al amplio grupo de jugadoras que siguen en las 'Panteras', como las gemelas López, Sole y Espe, Silvia Arderius, Estela Doiro, Merche Castellanos, Gabi Pessoa, Isa Medeiros, Sara Bravo y la argentina Rocío Campigli.

El club malagueño ha fichado, además, a Eli Cesáreo, la portuguesa Patrícia Lima, la brasileña Gabriela Bitolo y Estitxu Berasategi.

"Estoy muy contenta y muy agracecida por que el club quiera seguir contando conmigo una temporada más", destacó Elena Cuadrado en unas declaraciones facilitadas por el Costa del Sol, en las que también indicó que se encuentra "muy cómoda" tanto en el equipo como en la ciudad y "con ganas de dar guerra un año más".

La palentina admitió que el pasado curso, al ser nueva, le "costó un poco en la pretemporada y en los primeros meses, pero la gente" se lo hizo "fácil" para su plena adaptación, y añadió: "tanto el cuerpo técnico como las chicas me lo han hecho fácil, me he integrado bien; el cambio ha sido para mejor, estoy muy contenta de que me esté yendo bien aquí".

Cuadrado levantó su primer título en el ámbito de clubes con el campeonato de Liga, además de debutar en la Liga Europea EHF, por lo que subrayó que fue "un año emocionante" y que "cada partido es un reto, sales con la mentalidad de dar el cien por cien y eso hace que te den ganas de continuar y de estar en los puestos de arriba". EFE

