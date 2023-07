Kwiatkowski:"He hecho el esfuerzo más bestia de mi vida"

Grand Colombier (Francia), 14 jul (EFE).- Michal Kwiatkowski (Ineos) celebró en solitario una victoria en el Grand Colombier, en un día en el que el excampeón mundial polaco encontró "las mejores piernas" de su vida y vivió una "experiencia loquísima" tras el esfuerzo "más bestia" de su vida.

"No estaba solo, me escapé con 18 corredores. Hemos logrado llegar con una buena ventaja al Grand Colombier, que ha sido una experiencia loquísima por la cantidad de aficionados que había. Sin los aficionados, esta victoria no hubiera sido posible: sus ánimos me llevaron en volandas hasta meta", explicó Kwiatkowski.

El campeón del Mundo en Ponferrada 2014, no esperaba que la escapada tuviera éxito, sino que llegaría, como mucho, hasta el pie del Grand Colombier, a 17 kilómetros de meta.

"Sinceramente, creía que la escapada era simplemente una forma de llegar al pie de la subida final, pero no pensaba que fuéramos a llegar a meta porque el UAE estaba tirando muy fuerte en el pelotón. El plan para el día era no quedarnos fuera de ninguna escapada numerosa, como cada día, porque no queremos quedarnos fuera de juego si se hace una fuga peligrosa", explicó.

La clave fue, dijo Kwiatkowski, que "el UAE permitió que se hiciera una escapada demasiado grande"

"Y yo, por mi parte, me encontré con las mejores piernas de mi vida. No creía que la victoria fuera posible pero… ¡aquí estoy!", añadió.

La victoria en el Grand Colombier también fue especial para el campeón polaco por recuerdos de anteriores ediciones.

"Ganar en la cima del Grand Colombier es muy significativo para mí. Tenía malos recuerdos de hace tres años, cuando Egan Bernal sufrió tantísimo e iba pensando en abandonar, como finalmente hizo".

Respecto a la comparación con la etapa que ganó en 2020 en La Roche-sur-Foron, Kwiatkowski recordó una escena inolvidable entrando con Richard Carapaz.

"Aquel día sí que fuimos a tope todo el tiempo… Richard Carapaz y yo pudimos disfrutar de los 15 kilómetros finales juntos. En la victoria de hoy, la subida final se me ha hecho súper larga: posiblemente, el esfuerzo más bestia que he hecho en mi vida", concluyó. EFE

soc/Arh