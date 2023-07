Ivo van Hove lleva a escena "Qui a tué mon père" de Édouard Louis por su "fuerza política"

Barcelona, 14 jul (EFE).- La "fuerza política" del libro del francés Édouard Louis "Qui a tué mon père" ("Quién mató a mi padre") es el elemento que subraya el director belga Ivo van Hove en su versión teatral de este relato, que narra la relación del autor con su progenitor y cuya representación se ha tenido que suspender en el Grec de Barcelona.

Según ha dicho Ivo van Hove durante su visita a Barcelona, invitado por el Grec Festival, su primer contacto con este libro fue en París, donde estaba trabajando en el montaje de una ópera y vio el volumen en una librería.

"Es un libro corto. Lo leí en pocas hora y, enseguida, pedí los derechos para llevarlo al teatro", ha relatado el autor, que se sintió rápidamente conquistado por la manera como Édouard Louis "convierte una historia personal en un tema político de amplia resonancia".

"Quién mató a mi padre" es una obra escrita en forma de carta airada que el autor dirige a su padre, tras una visita en la que se vuelven a ver tras mucho tiempo separados.

En este rencuentro, el escritor descubre que su progenitor está irreconocible, castigado por su alcoholismo, por largos años de trabajo duro y por los efectos de un accidente.

En esta carta, Louis se pregunta qué papel han tenido los recortes en gasto social del Gobierno y las condicione de vida que impone el capitalismo en la decadencia de su padre.

Ivo van Hove ha transformado el libro en un monólogo protagonizado por Hans Kesting, que estaba previsto que se representara en el Grec Festival, pero que finalmente fue anulado porque el intérprete se ha tenido que someter a una operación de la que se está recuperando.

A pesar de la anulación, el director belga ha viajado a Barcelona para participar en un coloquio y presentar una proyección de la grabación del montaje.

En este coloquio, el director ha reconocido que se siente muy próximo a la narración del libro por varios motivos: el primero es el convencimiento de que "hay trabajos que matan".

Van Hove ha recordado que con 15 años estuvo empleado durante un verano en una fábrica química donde la labor que le asignaron era claramente peligrosa para la salud.

Un mal trago que él solo tuvo que sufrir un verano pero que le conecta con la experiencia de vida del padre de Louis y de muchas otras personas.

El otro tema es la homosexualidad, que es la causa del desencuentro de Louis con su padre, un hombre homófobo y racista.

"Recuerdo muy bien que en los años setenta, cuando yo era adolescente, la homosexualidad estaba prohibida en Bélgica y, en un prestigioso diario, había un periodista que estaba muy en contra", ha rememorado.

"No puedo borrar de mi memoria el recuerdo de mis padres presentándome a este periodista, que me dijo que no me preocupara, que era joven, que ya se me pasaría", ha confesado.

Ivo van Hove ha lamentado haberse visto obligado a anular la representación de "Who killed my father" en el Grec y ha expresado su deseo de volver a Barcelona, donde recuerda con satisfacción la buena acogida que tuvieron otras piezas suyas, como "Roman tragedies".EFE

