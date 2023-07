Feijóo pide unir el voto para lograr 20 escaños que pueden darle un Gobierno en solitario

(Actualiza la NA5172 con más información)

Oviedo, 14 jul (EFE).- El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado en la octava jornada de campaña a unir el voto, "porque si no habrá miles de votos que no consigan en escaño" y hay 20 escaños que pueden darle un Gobierno en solitario. El PP calcula que está ya en 155 escaños.

En un mitin en Oviedo, Feijóo se ha conjurado contra el exceso de confianza y ha advertido a los suyos de que no han "ganado nada", y no se perdonarían "nunca volver otra vez al sanchismo y dejar escapar una victoria que está a punto de tocarla con los dedos simplemente porque hace calor, porque hay que ir a la playa".

El candidato del PP ha pedido no dar un "balón por perdido" en un acto junto al portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Diego Canga y a la cabeza de lista al Congreso por Asturias, Esther Llamazares, que tiene como rival a quien fuese secretaria organización del PSOE, Adriana Lastra.

"Si no unimos el voto habrá miles de votos que no consigan un escaño y nosotros por esos miles de votos perderemos un escaño, un escaño en esta provincia, en otra, en otra... son 20 escaños y 20 escaños son lo que necesitan para gobernar en solitario", ha exclamado ante los seguidores, mil según el PP, que le escuchaban en el paseo del Bombé. No ha hecho mención alguna a Vox.

A los asturianos les ha pedido lograr todos los senadores en juego y dejar a cero a la izquierda.

Cuando los sondeos señalan que el PP podría lograr tres de los siete diputados que reparte Asturias, uno más que en 2019, también Canga ha arengado a los asturianos para no conformarse y perseguir un cuarto diputado que ayude a Feijóo en su meta de gobernar en solitario.

En las autonómicas se quedaron a 700 votos de lograr el cambio y ahora tienen, ha dicho, "ganas de revancha" por lo que llama a votar para "ganar por goleada y no por los pelos".

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Feijóo ha advertido de que "hay un candidato que sale a perder para bloquear" y ha pedido ganar para "romper bloqueos" y "para que no se tengan que repetir las elecciones". También ha criticado a Sánchez por hacer una campaña sin apenas mítines, y sin barones, solo con ministros, y ha puesto en duda que llene en la segunda parte de la campaña.

El candidato del PP ha censurado las "mentiras" de su rival, destacando que incluso el director de la DGT les ha dado la razón sobre que habrá peajes en las autovías 2024, aunque se ha desdicho. También ha mencionado el CIS y ha sostenido que con los mismos datos y otra estimación el PP está seis puntos por encima del PSOE.

Feijóo ve a Sánchez más "debilitado" ante los independentistas y rechaza también la "ensalada" de Sumar y que en el Gobierno haya ministros del Partido Comunista que representan el "populismo más frívolo de Europa", en alusión a Yolanda Díaz.

Al mitin han acudido funcionarios de Justicia, que reclaman mejoras en la administración, "gobierne quien gobierne", a los que Feijóo les ha dicho que toma "buena nota del conflicto" con el actual Gobierno. EFE

