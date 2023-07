ERC no dará "ni un paso atrás" en feminismo, a pesar de la "cobardía" de PSOE y Sumar

Barcelona, 14 jul (EFE).- La número dos de ERC al Congreso de los Diputados, Teresa Jordà, ha garantizado que su partido no dará "ni un paso atrás" en la defensa del feminismo y los derechos del colectivo LGTBI ante el auge del "fascismo" y a pesar de la "cobardía" que ha reprochado a PSOE y Sumar.

Jordà ha protagonizado una rueda de prensa en Barcelona centrada en esta temática, acompañada de la consellera catalana de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, las diputadas Pilar Vallugera y Maria Dantas y otras candidatas republicanas.

La número dos al Congreso y exconsellera ha dejado claro que su partido desea una "república catalana libre, pero también feminista", pero hasta llegar a ese horizonte los republicanos seguirán impulsando y defendiendo "políticas que blinden derechos y se conviertan en verdadero freno a posicionamientos fascistas".

Porque, ha advertido, al fascismo no se le frena con políticas como las de un PSOE "cobarde" que "demasiadas veces ha cedido ante las falacias y las presiones de la derecha y la extrema derecha", poniendo como ejemplo la modificación de la ley del solo sí es sí.

Unas críticas que ha hecho extensibles a Sumar. "No pueden ser valientes las políticas de un partido que habla de feminismo conciliador y no de feminismo de trinchera", ha dicho Jordà, quien ha lanzado un mensaje directo a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz: "Si el feminismo no incomoda -les ha advertido-, deja de ser feminismo".

"El feminismo debe incordiar, porque cuestiona un sistema que se sustenta en las desigualdades. Y porque mientras nos piden que no incomodemos, nos siguen asesinando, violando, maltratando o pagando un 20% menos de salario por el mismo empleo. Ni un paso atrás. Nuestro feminismo es transinclusivo y antirracista", ha remarcado.

También la consellera Verge ha exigido al Estado que haga de España un país refugio de derechos y cumpla con las leyes aprobadas, algo que ha considerado que no está ocurriendo y motivo por el que ha defendido que Cataluña tenga "todas las competencias".

"Ante el auge de la extrema derecha, no es momento de esconderse o hacer políticas que no molesten. Es momento de defender derechos", ha dicho la consellera. "No necesitamos un feminismo conciliador, sino explicar por qué son importantes las políticas feministas y cómo mejoran la vida de todo el mundo. No renunciamos a nada", ha precisado.

Por otro lado, Jordà ha hecho una valoración del debate televisivo de anoche entre portavoces en el Congreso, considerando que los "tres ganadores" fueron el republicano Gabriel Rufián, Oskar Matute (Bildu) y el presentador, Xabier Fortes. "Se constató que lo que realmente incomoda al Estado es el independentismo catalán y vasco", ha asegurado.

Respecto a la información publicada por el semanario La Directa sobre una supuesta nueva infiltración de una agente de Policía durante tres años en movimientos activistas independentistas y sociales en Girona, Jordà ha lamentado que "no es la primera vez que el Estado usa mecanismos absolutamente ilegales para combatir la disidencia política".

"Constatamos que hay un PSOE inmóvil que no ha sido capaz de limpiar las cloacas del Estado. El independentismo es un movimiento democrático que se ve permanentemente atacado por funcionarios del Estado que mienten, espían, hacen trampa y lo que haga falta, más allá de estar dentro o fuera de la ley", ha lamentado.

Por último, sobre las críticas desde JxCat por no haber logrado un consenso programático independentista, Jordà les ha afeado que en este 23J "el enemigo no son las otras fuerzas independentistas". "Apelamos a la fuerza del independentismo para hacer frente a posibles escenarios que puedan darse tras las elecciones. Cuánta más fuerza tengamos, más seremos en la defensa de Cataluña, si este es el interés de JxCat", ha sugerido. EFE

ac/ml/aam