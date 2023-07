El Plan Nacional del Agua del PP no contempla el trasvase del Ebro aunque no está cerrado

Madrid, 14 jul (EFE).- El candidato a presidente en las elecciones del 23J por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el Plan Nacional del Agua que promueve su partido no contempla el trasvase del Ebro para llevar agua a la Comunidad Valenciana, aunque ha precisado que se trata de un borrador y aún no está cerrado el documento definitivo.

Feijóo respondía así al ser preguntado si promoverá un trasvase del Ebro si llega a la Presidencia del Gobierno en consonancia con la postura del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de su partido, que se ha mostrado decidido a devolver este tema a la agenda política.

"Eso no se lo puedo confirmar porque no tengo las valoraciones suficientes para poder pronunciarme al respecto", ha respondido Feijóo, si bien ha recordado su objetivo de poner en marcha un Plan Nacional de Agua, que incluye una red nacional estratégica de agua y unas prioridades de inversión para las confederaciones hidrográficas.

"Ahora bien, si usted me pregunta, va a haber un trasvase del Ebro a Valencia? En el Plan Nacional de Agua, que lo tenemos sin cerrar, ya le anticipo que en el borrador no está contemplado. Me ha recordado que es bueno no mentir, pues no le miento", ha agregado.

Sí ha confirmado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno que las infraestructuras hídricas e hidráulicas serán prioritarias sobre el resto de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias o aeroportuarias, con una inversión prevista de 44.000 millones de euros durante los próximos 6 años.

También ha adelantado que si llega al gobierno va a sentar a los presidentes autonómicos afectados por problemas de agua "para ver qué solución podemos buscar" y ha precisado que, según las auditorías que ha realizado el PP, las pérdidas en las redes de abastecimiento en España están en torno a un 20 % de agua.

Además, ha dicho que el nivel de depuración de las aguas para su reutilización es muy bajo y es en Murcia donde más se reutiliza el agua depurada. EFE

