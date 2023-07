El español Fernando Díaz del Soto, mejor puntuación en el preliminar de solo técnico

Francisco Ávila

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- El español Fernando Díaz del Río Soto (Gran Canaria, 2003) está a un paso de hacer historia y firmó la mejor puntuación en el preliminar de solo técnico del Mundial de Fukuoka tras conseguir 220,4034 puntos, casi seis puntos por delante del estadounidense Kenneth Gaudet (214,4916).

Tercero en el preliminar fue el colombiano Gustavo Sánchez con (202,22). El español, que ganó dos medallas en el Europeo del pasado verano en Roma, aprovechó la oportunidad ante la ausencia del italiano Giorgio Minisini, favorito al triunfo que fue baja por lesión en el Mundial japonés.

Minisini, vigente doble campeón del mundo en dúo con Lucrezia Ruggiero, (dúo técnico y libre mixto), ganador de tres platas (dos libres mixtos, equipo técnico y equipo libre) y un bronce (equipo acrobático) en los Juegos Europeos de 2023, era el máximo candidato a la victoria en Fukuoka.

El canario mostró confianza en su ejercicio y solventó con nota su primera aparición en un Mundial. Se trataba, además, de la primera rutina masculina de solo en un Mundial, puesto que hasta ahora los hombres solo competían en dúos mixtos.

Así que Fernando Díaz del Soto está a un paso de la gloria, de hacer historia en una final que se nadará a las 7:00 de la mañana del próximo lunes. En su primera participación europea, el nadador logró dos platas en los Europeos de Roma 2022.

"Al salir del agua las sensaciones han sido muy buenas. Iba con mucha energía. Para ser mi primer Mundial he ido con los nervios controlados, porque al ser el preliminar sabes que no te lo juegas todo. Tengo ganas de hacer un buen papel", dijo el nadador al término del ejercicio en unas declaraciones difundidas por la RFEN.

Díaz del Soto se siente con "muchas ganas" de luchar por el oro y no cree que tenga que cambiar nada de su rutina para asegurar la plaza. "En realidad creo que con lo que hemos presentado, voy bastante bien, todo por hacer historia. Ahora tengo que recuperar bien", indicó.

El canario siempre ha sentido que tiene una vena artística. Se inició en la natación artística junto a su hermana a los 12 años y hasta los 17 años lo combinó con natación con total flexibilidad de horarios, hasta que consiguió la beca para entrar en el CAR de Sant Cugat.

Desde entonces, su estilo de vida ha cambiado mucho, dando un giro hacia la profesionalización, con entrenamientos de entre 6 y 8 horas, seis días a la semana.

Siempre ha pensado que es "demasiado pronto" para su inclusión en la dinámica del equipo femenino, pero no descarta su incorporación al equipo de cara a los Juegos Olímpicos de 2028, después de que el pasado diciembre el Comité Olímpico aprobó la posibilidad de incluir hasta dos chicos en las pruebas por equipos de París 2024.

Además, a diferencia con algunos compañeros, Fernando reconoce que el apoyo de su entorno es una de las razones que le han ayudado a llegar donde está: "Hacía natación con mis amigos, cuando empecé con sincronizada nunca me dejaron de lado y me apoyaron. Mi entorno me ha acompañado mucho, también por parte de mis padres y mi hermana".

Estudiante de psicología, Fernando destaca la importancia de la preparación mental tanto en el deporte como en la vida. "Por muy sano que estés, creo que una dificultad mental impide mucho menos que una lesión física", dijo en una reciente entrevista con EFE.

El canario comparte cartel en el equipo con el catalán Dennis González (Barcelona, 2004) y ambos son la avanzadilla de la nueva normalidad de la natación artística española, una disciplina eminentemente femenina y que ha cambiado su paradigma con la integración de hombres con el cambio de la normativa de World Aquatics, la antigua FINA

En la clasificación del preliminar del solo técnico, por detrás del español, el estadounidense Gaudet y el colombiano Sánchez, también obtuvieron el pase para la final el francés Quentin Rakotomalala (186,7233), el kazajo Eduard Kim (180, 5634), el inglés Ranjuo Tomblin (166,8601), el mexicano Joel Benavides (163,5466) y el tailandés Kantinan Adisaisiributr (157,58). EFE

fa