Willy Hernangómez, el último "puente aéreo" del baloncesto español

Carlos Mateos Gil

Madrid, 13 jul (EFE).- El pívot español Willy Hernangómez, con su fichaje por el Barça tras abandonar los New Orleans Pelicans de la NBA, se convertirá cuando arranque la próxima temporada en el decimonoveno jugador en los últimos 40 años que ha militado tanto en el conjunto azulgrana como en el Real Madrid.

La lista la inauguró el pívot puertorriqueño José "Piculín" Ortiz. Seleccionado en el 'draft' de la NBA en el puesto 15 por los Utah Jazz en 1987; su primera etapa en España la vivió en Zaragoza antes de debutar en la liga estadounidense. Fue el Real Madrid con el que volvió a Europa en la 89-90. Luego se marchó directamente al Barcelona, donde ganó en dos cursos una Copa del Rey.

Antes de que Ortiz fichase por el Real Madrid ya había jugado en el Barcelona, y ganado una liga, Santi Abad durante la temporada 88-89. Tras aquella etapa pasaría por clubes como el Granollers, el Baskonia o el Murcia antes de llegar al cuadro blanco en la 95-96, donde jugó 26 partidos.

Tres nombres más jugarían en ambos conjuntos en la década de los noventa. Uno de ellos fue el base José Luis Galilea, que estuvo seis temporadas en el Barcelona (1990-1996) y posteriormente se integró en el Real Madrid en la 90-00. Otro, el pívot servio Zoran Savic, único que volvió a uno de los equipos tras pasar por el otro pues jugó en el Barcelona entre 1991 y 1993, fichó por el máximo rival en la 95-96 y acabó regresando al Palau en la 2000-2001.

Ninguna de esas dos situaciones de mercado tuvo el eco mediático que alcanzó la del base serbio Aleksandar "Sasha" Djordjevic, quien ganó dos ligas en sus tres años en Barcelona (96-97 y 98-98) y una en el mismo espacio de tiempo con el Real Madrid (99-00); siendo un jugador importante en las dos entidades.

Menos relevante fue Michael Hawkins, medallista de bronce con Estados Unidos en el Mundial de 1998 y primero en completar dos etapas con ambas camisetas durante la década inicial del siglo XXI. Así, en la 2000-2001 estuvo en el Barcelona y en la 2002-2003 en el Real Madrid. Entremedias defendió los intereses del Slask Wroclaw polaco.

Hawkins coincidió en los dos clubes con el francés Alain Digbeu y en el Barcelona con Derrick Alston. El primero de ellos llegó al cuadro catalán en 1999 y allí estuvo hasta que en el 2002 se incorporó al Real Madrid. En lo que respecta al segundo, jugó con los azulgranas en la 98-99 y en la 99-00, puso rumbo dos campañas a Valencia y finalmente se enroló como madridista durante la 2002-2003.

Otro caso que tuvo gran repercusión fue el del serbio Dejan Bodiroga, hoy presidente de la Euroliga. Campeón de la Recopa en la 96-97 y MVP de la ACB en la 97-98 con el Real Madrid, se fue al Panathinaikos griego y regresó a España de la mano del Barcelona. Allí se convertiría en pieza clave ganando una Euroliga, dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa; además de varias distinciones individuales.

No les fue tan bien a Pepe Sánchez, a Giannis Bourousis y a Macej Lampe. El argentino, que despuntó en el Unicaja, no pudo ofrecer su mejor versión ni en el Barcelona (2007-2008) ni en el Real Madrid (2007-2008). El griego disfrutó de una presencia testimonial como azulgrana en los 'playoff' de la 2005-2006 y de un par de campañas en el bando madrileño que le sirvieron para aumentar su palmarés pese a no ser de los más destacados de la plantilla. Y el polaco, canterano del Real Madrid sin continuidad en el primer equipo, permaneció de azulgrana un par de temporadas en las que ganó una liga.

Entre los cambios que más dolieron al madridismo se encuentran el de Ante Tomic y el de Niko Mirotic, ambos jugadores del Real Madrid que a la postre firmaron por el Barcelona. El pívot, ahora en las filas del Joventut, adquirió durante 8 campañas con el equipo de la Ciudad Condal los galones que le faltaron por momentos en Madrid.

Mirotic, jugador franquicia de los azulgranas en épocas recientes, despuntó en el Real Madrid antes de dar el salto a la NBA. A su vuelta de Estados Unidos fichó por el club al que, a día de hoy, sigue perteneciendo. Con él ha ganado, entre otras cosas, la última edición de la Liga Endesa tras imponerse en la final por 3-0 al eterno rival.

El suyo es uno de los ejemplos más frescos de viaje con inicio en Madrid y final en Barcelona, pero no el que más. Hasta que se ha concretado la operación de Willy Hernangómez, su inmediato antecesor fue el de Nico Laprovittola. El argentino jugó de blanco entre 2019 y 2021 y ahora lo hace de azulgrana.

Cercanos son también tres "cambios" en la dirección opuesta. Thomas Heurtel perteneció al Barcelona entre 2017 y 2021 y al Real Madrid entre 2021 y 2022. En el 2021 se incorporó al equipo blanco Adam Hanga después de cuatro años en la Ciudad Condal, iniciando una etapa que se ha acabado este verano.

Y hace un año fue Mario Hezonja quien hizo las maletas para ponerse a las órdenes Chus Mateo, siendo el único exbarcelonista que a día de hoy viste de blanco. EFE

