Raúl García: "Me hubiese gustado una conversación más continua con el club"

Bilbao, 13 jul (EFE).- El jugador Raúl García confesó acerca de su proceso de renovación con el Athletic, culminado el 30 de junio con la ampliación de su contrato por una temporada, que le hubiese "gustado una conversación más continua" con el club, "para bien o para mal".

"Entiendo que soy una persona con la que se puede hablar de cualquier situación. Esto ya lo he hablado con ellos y no tengo nada que esconder", subrayó el navarro en la rueda de prensa que ofreció en Lezama, en la que aclaró que cuando finalizó el curso le comunicó a su agente que "la idea era seguir un año" en Bilbao, aunque a la espera de la decisión del club "después de una temporada dura quería desconectar".

"En lo deportivo tuvimos palos duros como la semifinal de Copa o el final de liga. Me implico al 200 por 100 y eso fue duro. Y con esa incertidumbre de saber si sí o si no necesitaba estar tranquilo con mi familia", confesó.

El de Zizur añadió que su continuidad "no iba a ser un problema económico" porque tiene "prioridades mayores" y dijo que en ese periodo de espera no tuvo la intención de escuchar posibles ofertas de otros clubes.

"Si el club quería que siguiese no había más que hablar. Estaba más cerca de dejarlo que de ir a otro equipo, la intención de seguir era clara", añadió tras incidir en que no está "dolido", pero sí que le "gusta ser claro y honesto y decir las cosas como son".

"Me hubiese gustado que hubiese habido mas conversación. Lo digo aquí y se lo he dicho a ellos porque es la mejor forma para que luego no haya problemas. Las dos partes podíamos haber hecho cosas mejor, pero no hay reproches. Si sigo aquí es porque quiero seguir y por eso firmo un contrato", zanjó sobre este tema.

Por otro lado, después de cumplir 37 años el pasado martes, Raúl aseguró que su idea es "dar más argumentos a Ernesto (Valverde) para que confíe más" en él después de una campaña que terminó con la "sensación de que podía haber jugado más" que los 955 que disputó repartidos en 35 partidos, aunque solo 6 como titular.

"Entiendo que es un club en el que se habla mucho de la gente joven, pero una de las cosas que me molesta es el comentario de que los veteranos quitamos tiempo a los jóvenes. Es un error. Esto es la elite y hay que competir, no se pueden regalar minutos a nadie. El que lo merece juega y la mejora del jugador viene por ahí. Si te ponen una alfombra roja nadie va a dar el cien por cien", reflexionó.

Por último, con 589 partidos en Primera división, el navarro no se fija como objetivo prioritario superar el récord de 622 que comparten Andoni Zubizarreta y Joaquín Sánchez. "Si lo consigo, mejor. Es otro reto que está ahí, pero no me mueven esas cosas ni mi carrera va a cambiar. Intento disfrutar día a día y ya veremos dónde llegamos", explicó un Raúl que no es partidario de fijar objetivos colectivos públicamente como decidió hacer el club la pasada temporada.

"No entendía salir a prensa a decir que el objetivo es Europa porque creo que el objetivo debe ser siempre el máximo. Decirlo o no no va a cambiar lo que me vaya a implicar. Tengo claro que el equipo tiene opciones de entrar en Europa, pero hay que centrarse al cien por cien. No veo mucha diferencia entre decirlo o no", concluyó. EFE

